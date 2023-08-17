Космическая фабрика «кирпичиков» жизни: в Самаре создали установку для изучения эволюции органических молекул в Галактике

Самарские ученые создали уникальную установку, внутри которой воссоздадут условия глубокого космоса / Фото: Самарский университет

В Самаре появится космическая фабрика «кирпичиков» жизни. Речь идет о биохимических молекулах, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Заработает фабрика до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Экспериментальная установка

Ученые разработали экспериментальную установку, которая поможет исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактики и будет полезна при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников. Для этого внутри устройства воссоздадут условия глубокого космоса. Аналогов такого прибора в мире нет.

Главная часть установки - камера для создания сверхвысокого вакуума - уже смонтирована / Фото: Самарский университет

— Главная часть установки уже смонтирована — это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется осенью. Рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года, — рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета Валерий Азязов.

Разработка станет ключевым элементом центра лабораторной астрофизики самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева. Главная его задача — исследование путей возникновения в нашей Галактике значимых органических соединений. К примеру, специалисты изучают, как молекулы образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли.

Воссоздадут условия глубокого космоса

Создаваемая в Самаре установка призвана помочь специалистам Центра. Внутри нее они смогут воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды — от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Большинство экспериментов ученые будут проводить при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина (от -263 до -223 градуса Цельсия).

Космическую "фабрику" планируют запустить в работу до конца 2023 года / Фото: Самарский университет

Создавать сверхвысокий вакуум внутри устройства будут специальные насосы. Также в центре основной камеры установлено крохотное серебряное зеркальце всего в 1 кв. см. Во время экспериментов на нем будет появляться тонкая ледяная мантия толщиной несколько сотен нанометров. По словам ученых, именно такой слой льда покрывает частицы звездной пыли в космосе.

Ледяная мишень для обстрела фотонами

Зеркальце, покрытое льдом, станет мишенью. Его будут «обстреливать» пучками частиц — фотонов, электронов и др. Образующиеся при этом реакции будут фиксировать и анализировать специальные приборы.

Ученые считают, что установка поможет «ускорить» время протекания реакций. Например, 10 часов облучения фотонами ледяной мишени в самарской разработке будут равны 1 млн лет облучения льда фотонами в условиях молекулярного облака.

Специалисты надеются, что во время экспериментов удастся получить биологически важные молекулы. Это позволит понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые потом могут попасть на Землю с помощью метеоритов.

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