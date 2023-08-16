«Белая мякоть с консистенцией поролона»: как я искал астраханский арбуз в супермаркетах и что из этого вышло

Самарцам предлагают стандартный выбор между астраханскими и соль-илецкими арбузами Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Август — пора арбузов. Корреспондент «КП-Самара» сравнил «ягоды» по спелости, сладости и цене в различных торговых точках города. И вот что узнал.

Дороже, чем год назад

Поводом к «журналистскому расследованию» стало ощущение, что арбузов в Самаре в этом году меньше, они дороже и привозятся из других мест.

Если память не подводит, то к середине августа прошлого года на «развалах» астраханские арбузы стоили по 20-25 рублей за килограмм, а в супермаркетах популярных сетей — от 13 до 19 рублей.

Нынче, такое ощущение, что этих «развалов» нет вообще, арбузы продаются только теми, кто торгует и другими овощами-фруктами, и они задирают цены.

Первый «заход» на предмет арбузов я сделал в начале августа 2023 года и был слегка шокирован ценами: 45-50 рублей за килограмм, то есть средний арбуз весом 6-7 килограммов стоил дороже 300 рублей, а большой вытягивал на 500 и больше. Арбузы сплошь были из Соль-Илецка, астраханских не было.

250 рублей за «поролон»

Начал заглядывать в супермаркеты. Во многих магазинах арбузов просто не было. Там, где были, продавались по 24,99 р. за килограмм. Но нужно было прямо покопаться, чтобы найти достойную «ягоду». Очень много помятых, с «язвами» или уже начинающих гнить.

Причем известные методы выбора вроде сухого хвостика, четких полосок и гулкого стука не всегда срабатывали. В одной из сетей выбрал по всем параметрам, дома взрезал — белесая мякоть с консистенцией поролона и подозрительными оранжевыми прожилками. Почитал в интернете, что это может быть, - и решил вернуть. Даже если это не нитраты, а просто переспелость, - товар в любом случае некачественный.

В магазине без вопросов вернули деньги, а арбуз предложили выкинуть: «Мне он здесь не нужен». Пришлось тащить 10 кг до ближайшего мусорного контейнера.

Скачущие цены

В сети у конкурентов арбузы оказались нормальные, но чуть-чуть недозрелые и оттого не слишком сладкие. За такую же цену. А на следующий день их стоимость внезапно взлетела почти вдвое — до 37,99 р. за кг. Визуально арбузы были те же. При более внимательном рассмотрении они все же оказались другими — помельче, но значительно слаще.

В большинстве супермаркетов - арбузы из Соль-Илецка, и нужно покопаться, чтобы выбрать хороший плод Фото: Евгений ЕГОРОВ

Прошло три дня — все в той же коробке с логотипом известного продуктового бренда появились опять арбузы крупнее, и цена снова упала до 24,99. Во всех вышеперечисленных случаях поставщик был из Соль-Илецка.

Куда делись астраханские?

- А где астраханские арбузы? Будут ли? - спрашиваю у директора магазина. Пожимает плечами.

Еду в другой гипермаркет. Наконец удача! Огромная вывеска «Астраханские арбузы», и на каждой ягоде наклейка «Астраханский». Поставщик, правда, из Ростова-на-Дону, но местом происхождения значится Астраханская область.

Астраханский арбуз в гипермаркете в два с лишним раза дороже "обычного" Фото: Евгений ЕГОРОВ

Цена — 39,90 за килограмм, и это по карте торговой сети, то есть со скидкой. В соседних корзинах - «обычные», то есть соль-илецкие, арбузы по 18,90. Визуально, кроме той самой наклейки, выглядят одинаково.

Взял астраханский, принес домой, взрезал. Спелый, мякоть, наверное, чуть более бархатистая, чем у соль-илецких, но — не такой сладкий.

Официально

- Система поставки и торговли арбузами в Самаре сложилась давно, она одна и та же, и в нынешнем году по сравнению с предыдущими не менялась. Какое количество точек у нас было заявлено в 2022 году, такое же и сейчас. Возможно, визуально так не кажется, поскольку продавцы ставят арбузные «развалы» вплотную к овощным ларькам. Это может быть связано с жарой — торговцы стараются разместить товар под крышей или тентом, - пояснил «КП-Самара» начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации г.о. Самара Александр Чуфистов.

Специалисты уверяют: по большому счету, нет принципиальной разницы, какой сорт у арбуза и откуда он привезен. Качество ягоды, ее спелость и сладость зависят от конкретной партии и конкретного плода. Так что это всегда в той или иной степени лотерея.

Астраханский арбуз с наклейкой оказался спелым, бархатистым, но не слишком сладким Фото: Евгений ЕГОРОВ

Что касается цен, то они действительно чуть выше, чем год назад, но эта тенденция касается всех овощей и фруктов, в том числе и у бабушек, торгующих со своего огорода.

На момент подготовки этого материала средняя цена на арбузы на овощных «развалах» Самары составляла 25-30 рублей за 1 кг на астраханские плоды и 30-35 рублей — на соль-илецкие.