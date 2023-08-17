Экокарнавал и томаты-гиганты: как пройдет фестиваль «Сызранский помидор» 2023, программа

Фестиваль пройдет 19 августа. Фото: администрация Сызрани

19 августа 2023 года в Самарской области пройдет фестиваль «Сызранский помидор». В этом году гостей мероприятия ждет особо увлекательная и яркая программа.

Вкусный летний праздник проходит в Сызрани с 2001 года и является красочной кульминацией Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», а также визитной карточкой города.

Программа фестиваля «Сызранский помидор» 2023 в Самарской области

Сызрань, пл. Ленина:

16:00 - экокарнавал «На главной площади с оркестром». Парад-дефиле всех участников фестиваля.

17:00 - официальное открытие гастрономического праздника. Награждение победителей конкурса «Сызранский гигант».

18.00 - гала-концерт и награждение участников конкурса «Серебряные трубы Поволжья».

Сызрань, детский парк «Гномик» - конкурсная площадка:

17.00 - подведение итогов конкурсов «Карнавальная винегреция», «Помидорное царство», «Экомаска», «Школа Томачо».

Сызрань, Кузнецкий парк:

С 17.00 - гастрономическая выставка блюд из томатов;

- выставка декоративно-прикладного творчества;

- мастер-классы и интерактивные площадки:

- выставка-продажа сельхозпродукции.

На всех локациях будут установлены арт-объекты, так или иначе связанные с томатами.