Ткацкие станки на химическом производстве: как и зачем тольяттинских химиков учат ткать?

Машины кручения и ткацкие станки создают ту самую кордовую нить, которая обеспечивает шинам прочность. Фото: Александр Панчешный

Нитка за иголкой

Анна Ракобольская пришла на КуйбышевАзот в 2005 году по совету мужа, который к тому времени уже трудился на предприятии. Так человек творческой профессии - фотограф, стала перемотчиком нити 4 разряда. На тот момент специального образования Анна не имела, поэтому и теорию, и практику изучала, что говорится, без отрыва от производства.

- В то время на производстве рабочих рук катастрофически не хватало, - вспоминает начальник отделения производства полиамида Анна Ракобольская. - Никто за ручку не водил - показали, как работать, и вперед! Коллектив встретил отлично, как родную - ни один вопрос не остался без ответа, совета.

В отделении ткачества и кручения производства полиамида, куда Анна попала почти 20 лет назад, никогда не бывает тихо: в цехе непрерывно работают машины кручения и ткацкие станки.Казалось бы, какое отношение это все имеет к химическому производству? Оказывается, самое непосредственное. Кордную ткань, которую производят на предприятии, ткут из нитей, вытянутых из гранулята. Его производством занимается цех, который возглавляет супруг Анны Ивановны - Андрей Викторович.Именно из отделения ткачества и кручения выходит суровая кордная ткань, которая после пропитки становится одним из важных элементов в изготовления автомобильных шин.

- За годы моей работы на предприятии многое изменилось - от требований к охране труда до технологий, - говорит Анна. - Меняются материалы, появляются новые марки, растет ассортимент. Вместе со всем этим растет и профессионализм коллектива, которому нужно шагать в ногу со временем.

Анна Ракобольская задержалась в перемотчиках полиамидной нити ненадолго. Получила два высших образования и продолжает учиться. Фото: Александр Панчешный

Быть наставником - дать путевку в трудовую жизнь

Перемотчиком нити Анна Ракобольская трудилась недолго: на пути к инженерной специальности параллельно получила два высших образования и продолжает учиться дальше.Сегодня в отделении, которым руководит Анна Ивановна, трудится порядка 50 человек.

Кроме того, она уполномоченный по охране труда в своем подразделении и пристально следит за соблюдением правил безопасного труда на рабочих местах.

В ее задачи, как руководителя отделения входит - грамотно распределить производственное задание: определить суточную выработку, обеспечить наличие сырья и материалов, проконтролировать работу, обеспечивающую качество выпускаемого продукта на стадиях производства.Особое внимание уделяется новичкам на производстве - в последние годы на предприятие приходит много молодежи.

- Я сравниваю новичков с иностранцами - им мало что понятно в документах и инструкциях, пестрящих аббревиатурами и неизвестными терминами, - говорит Анна Ивановна. - Мы объясняем буквально на пальцах - рисуем, показываем фото, рассказываем и показываем. Самое главное - снять психологическое напряжение, страх перед производством и боязнь показаться глупым, задавая вопросы. Когда человек открывается, он начинает легко впитывать материал. И уже видишь, как глаза горят, когда показываешь производственную цепочку - есть понимание!

За новыми сотрудниками закрепляются наставники по теории и практике. Тонкости технологического процесса объясняют более опытные коллеги рабочих специальностей, а теорию - начальники смен и отделений. Человек не должен чувствовать себя брошенным, ему должно быть понятно абсолютно все - от терминологии до нюансов технологии.

- У сотрудника не должно быть ситуаций, к которым он не готов, - считает Анна Ивановна. - Он должен твердо знать свой порядок действий при любом отклонении от нормы и как выполнять работу чтобы не было отклонений.Здоровье и безопасность сотрудников – всегда на первом месте.

Четверо детей - это не много

Вернуться со смены домой в добром здравии необходимо каждому, ведь там ждет семья. Для Ракобольских этот постулат сомнению не подлежит, ведь они - многодетные родители. Анна и Андрей вырастили четверых детей: младший Вадим еще учится в школе, перешел в 8 класс, а трое старших уже вылетели из гнезда. Антон заканчивает магистратуру в Краснодаре и работает в Санкт-Петербурге технологом по производству штукатурки, Артем готовится преподавать искусство фокусника в Саратовском цирковом училище. Дочь Викторияпошла по стопам родителей: учится в Питере в технологическом университете на химическом направлении.

- Я родом из Дагестана, поэтому не считаю нашу семью большой, - улыбается Анна. - Для моих земляков много детей - в порядке вещей, а у нас их всего четверо.Для уроженки южного региона я далеко не многодетная, сложностей особых - как совмещать работу, учебу, воспитание детей - не вижу.

Ракобольские умеют качественно не только работать, но и отдыхать. Места, куда отправляются в отпуск, определяет совместное всепоглощающее хобби - рыбалка. Вятка, Дон, Астрахань -вот ТОП-3 Анны и Андрея, где они готовы вступить в схватку с подводными обитателями. Самый запоминающийся трофей многодетной мамы - 15-килограммовый толстолобик. Но самая крупная рыба, конечно, еще впереди!