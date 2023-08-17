Кататься на сапах лучше там, где не ездят моторные лодки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние летние дни радуют жителей Самарской области жарой. Погода располагает к посещению пляжей и катанию на каяках и сапах, которые очень полюбились самарцам. При этом нельзя забывать на безопасности на воде.

По данным МЧС России по Самарской области с начала купального сезона на водных объектах произошло 44 происшествия, погибло 36 человек, в их числе 5 детей. Спасены 24 человека. Корреспондент «КП-Самара» узнала у инструкторов проекта «Семейные каникулы на Волге. Каякинг и сапсерфинг», который поддержан Фондом президентских грантов, как провести остаток лета без происшествий, и собрала правила безопасности на сапах и каяках. А еще рассказываем про безопасные места для катания на сапах и каяках в Самаре.

Где кататься на сапах и каяках в Самаре?

Если все лето вы только смотрели на саперов и каякеров, но никак не решались попробовать, - сейчас самое время! Осталось 4 выходных дня, чтобы ворваться в летнюю тусовку популярных развлечений. Где же безопасно кататься новичкам?

- Наиболее безопасные места для катания на сапах - небольшие озера и пруды, - рассказывает инструктор по сап-серфингу Екатерина Витте. - Короче говоря, места, где не ходит водный транспорт. Многие любители почему-то думают, что если они выплыли на середину Волги, то их все успеют заметить и обойти. Это не так.

Безопасные места для катания на сапах и каяках в Самаре

- Поселок Гранный (13 км от Самары). Там есть отличная протока, которую можно быстро пересечь и уйти в другие озерца, заливы для спокойного катания новичкам.

- Чкаловские озера.

- Места напротив пляжа в поселке Гранный в Новокуйбышевске. Там есть остров Тушинский, где красивые протоки.

- неплохая зона между автомостом через Самарку по ул. Авроры и железнодорожным мостом, если, если переплыть на противоположную от Самары сторону по Самарке (там протоки и озера, где не ходят моторки).

- Можно проехаться по Самарке сверху вниз вдоль берега.

- На Красной глинке. Дорога от кафе «Золотая рыбка», на Красноглинском пляже и у дамбы можно сделать колечко.

Сколько стоит арендовать сап в Самаре

Как же быть, если нет собственного водного транспорта? Можно взять напрокат. Например, аренда сапов по Самаре в сутки по будням выйдет у вас от 500 до 1000 рублей (если сами надуваете сап), в выходные от 800 до 1000. Если арендуете сап на пляже, то стоимость будет варьироваться от 400 до 700 рублей за час. Если хотите покататься на каяках, то заплатить за это удовольствие придется от 1000 до 1500 рублей за лодку в сутки. Услуги гида, конечно же, будут зависеть от группы.

Правила безопасности на воде

Тренеры по водным видам спорта настоятельно рекомендуют никогда не плавать в одиночку.

- Лучше всего ходить в такие походы хотя бы вдвоем. Один человек может получить солнечный удар и в критическом состоянии будет не способен забраться обратно в лодку. Если вы отправились один, то необходимо держать при себе телефон в герметичном чехле, чтобы в экстренной ситуации вызвать МЧС, -отметил руководитель самарской школы каякинга StartKayak Роман Акимов.

Есть и другие рекомендации.

- Конечно, самый лучший совет - прийти к инструктору и научиться всему и сразу, не набивая шишек. Когда плаваете на сапе, обязательно используйте спасательный жилет и страховочный лиш, особенно на Волге, где очень сильный ветер, -отметил руководитель направления развития сап-серфинга Самарской федерации серфинга Александр Созонов.

Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоемах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

- Не ныряйте в незнакомых местах.

- Купайтесь на пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.

- Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде. Не оставляйте их без присмотра.

- Не купайтесь в водоемах в нетрезвом состоянии.

- Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.

- Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

- Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.

- Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.

- Не купайтесь в одиночку и в темное время суток.

При возникновении происшествия на воде немедленно звоните по телефону «112».