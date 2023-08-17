«У нас есть чем заниматься в стране»: Михаил Мишустин в Самаре посетил «ОДК-Кузнецов» и РКЦ «Прогресс»

Михаил Мишустин посетил предприятия ОПК в Самаре. Фото: скрин видео

17 августа в Самаре с рабочим визитом находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Рано утром в аэропорту его встретил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сразу из аэропорта «Курумоч» председатель Правительства отправился осматривать промышленные предприятия региона.

«Приходите на отечественные предприятия»

В первую очередь Председатель Правительства отправился на «ОДК-Кузнецов». Сегодня этот самарский завод по праву считается локомотивом авиастроительной отрасли – двигатели здесь производят уже более 100 лет, а сегодня в цехах завода производят и ремонтируют двигатели для военных самолетов, жидкостные ракетные двигатели для космических аппаратов и промышленные газотурбинные установки для топливно-энергетических предприятий.

Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым Михаил Мишустин осмотрел сразу несколько цехов предприятия – по производству шестерен и агрегатов, окончательной сборки газотурбинных двигателей, стенд испытаний двигателей большой размерности, корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей, а также готовую продукцию.

Также главе Правительства презентовали недавно открытый современный Центр конструкторских разработок в области двигателестроения «ОДК-Кузнецов». Это ОКБ оснащено передовой техникой и современной IT-инфраструктурой. Здесь будут разрабатывать прспективные силовые установки для авиации, космоса и энергетики.

Общаясь с сотрудниками завода, премьер-министр отметил большое количество молодых сотрудников на предприятии. И призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия.

- Приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили, - обратился Михаил Мишустин к молодым людям. - Тяжелое машиностроение развивается, у нас есть чем заниматься в стране.

Также Михаил Мишустин отметил, что Россия полностью обладает собственными компетенциями в газотурбинном двигателестроении, космической и атомной сферах.

Обеспечить льготным жильем

После этого глава кабинета министров посетил самарский РКЦ «Прогресс», где производятся космические ракеты «Союз». Михаил Мишустин побывал в агрегатно-сварочном цехе – сейчас там идет реконструкция производства для изготовления перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

Также глава Правительства РФ пообщался с сотрудниками ракетно-космического предприятия и поблагодарил их за труд, отметив, что заводчане помогают в создании технологического суверенитета страны.

Заводчане обратились к главе Правительства с просьбой включить РКЦ «Прогресс» в список предприятий ОПК, которых обеспечивают льготным жильем. Михаил Мишустин откликнулся на их просьбу и уже дал соответствующее поручение.