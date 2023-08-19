Из лодки торчат босые пятки трупа: мужчина погиб в столкновении двух лодок у турбазы в Самарской области

Следователи начали проверку из-за смертельного ЧП на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в субботу, 19 августа 2023 года, в Самарской области произошло ЧП на воде. В районе турбазы «Маяк», которое находится на берегу озера Мастрюки, столкнулись две лодки. К сожалению, без жертв не обошлось.

Мужчина погиб на месте

- Ужасная авария произошла на турбазе «Маяк». При повороте столкнулись две лодки. Мужчина, что управлял одной из них, погиб на месте. Также с ним на борту находились ребенок и девушка. Они выжили. Что с теми, кто был во второй лодке, неизвестно, - поделились очевидцы в социальных сетях.

Тело погибшего оставили лежать в лодке лицорм вниз / Фото: ЧП Самара

Тело лежало на лодке лицом вниз

Обе лодки пришвартовали к берегу. У одной из них повреждено ветровое стекло и левый бок. Там лежит тело мужчины. Его уложили лицом вниз и накрыли. Однако с берега видно, как с лодки выглядывают босые пятки погибшего. Отдыхающие поспешили подальше увести своих детей от страшного зрелища.

На место выезжали медики скорой. Они оказали девушке и ребенку необходимую помощь и увезли в больницу.

Пострадали 24-летняя девушка и 12-летний малчьик / Фото: ЧП Самара

- Вот и отдохнули. На дорогах бьются, теперь и на воде еще, - пишут в соцсетях самарцы.

По словам жителей региона, в районе турбазы нередко гоняют лодки. Однако до этого обходилось без серьезных происшествий.

Следователи проводят проверку

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в Центральное МСУ на транспорте СК России. В ведомстве подтвердили информацию о случившемся.

- По предварительным данным, днем 19 августа 2023 года вблизи турбазы «Маяк» произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия погиб мужчина. 12-летний мальчик и 24-летняя девушка с травмами доставлены в больницу, - сообщили следователи.

СК начал по факту случившегося проверку. Правоохранители полагают, что причиной происшествия могло стать нарушение правил безопасности движения водного транспорта. В настоящее время они выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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