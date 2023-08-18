«Лупил ложкой продавщицу»: медиаменеджер из Самары, совершивший дерзкое ограбление секс-шопа, умер в СИЗО

Мужчина был задержан этой весной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 августа 2023 года, появилась информация о смерти бывшего медиаменджера «Волжской коммуны». Валерий Ржевский получил не самую приятную славу после нашумевшей истории, которая произошла этой весной. Мужчина напал на самарский интим-магазин. Рассказываем все, что известно о происшестви.

«Лупил ложкой и заставлял учить английский»

Инцидент в секс-шопе «Влюбленный кролик» на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошел 7 апреля 2023 года. Неизвестный – как станет позднее, Валерий – ворвался в помещение и набросился на продавщицу.

Источники сообщали, что мужчина напал общаться с девушкой на английском языке. Она не смогла ему ответить, и посетитель предпринял решительные действия.

– Он заставил ее лечь на пол, после чего взял ложку для обуви и начал бить девушку, убеждая выучить английский язык. При этом он нецензурно выражался, – рассказывали знакомые с ситуацией самарцы.

После этого мужчина бросился к компьютеру и вырвал его вместе с проводами. Поймавшая момент продавщица успела сбежать. А сам грабитель попался оперативникам.

Умер от остановки сердца

За несколько месяцев история о грабителе из магазина для взрослых успела забыться. Вспомнить о произошедшем жителей Самары сподвигла шокирующая новость. В четверг, 17 августа, появилась информация о том, что Виталий Ржевский скончался. Его тело было найдено в следственном изоляторе, где он находился в последнее время.

– Он умер в СИЗО. По официальным данным, у экс-медиаменеджера газеты «Волжская коммуна» остановилось сердце, – сообщили знакомые погибшего.

Официальная причина смерти самарца не сообщается.