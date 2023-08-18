«Запрыгнуть в последний вагон»: риэлтор рассказала, что будет с ценами на жилье осенью

К осени цены на жилье могут вырасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние недели эксперты отмечают оживление на рынке недвижимости Самары. Ничего удивительного – вслед за повышением ключевой ставки Центробанка вынуждены были с начала августа поднять ставки по ипотечным кредитам и банки. Однако одобренные ранее ипотечные займы сохраняют свои условия – вот и стараются заемщики успеть провести сделку по старым ставкам. В результате даже квартиры, висевшие в продаже по несколько месяцев, внезапно находят своего покупателя, сделки проходят одна за другой. Но такой ажиотаж вызывает закономерные опасения – не приведет ли подобная ситуация к новому повышению цен к осени? Член правления Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина рассказала журналисту «КП-Самара», чего ждать от рынка недвижимости и как могут повести себя цены на жилье.

«Если не купишь сейчас, то все подорожает»

Эксперты предупреждают: тем, кто хочет успеть купить жилье по приемлемым ценам под хорошую ипотечную ставку, стоит поторопиться. Уже в ближайшее время ситуация может измениться. Во-первых, сниженные ипотечные ставки по льготным программам пока действуют до сентября и будут ли их продлять – еще не известно. Кроме того, эксперты рынка недвижимости не исключают роста цен.

- В классическом варианте рост ставок по ипотеке связан с ростом ключевой ставки.

Рост ипотечных ставок снижает спрос на жилье, и ждать на этом фоне увеличения спроса было бы странно. Но если пристально разобраться в текущей ситуации, то все выглядит немного по-другому, - отмечает член правления Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина. – В июне-июле курс доллара увеличился на 11,5%, а евро подорожал на 14,8%. Регулятор ухудшил свой прогноз по инфляции и дал понять, что вполне возможно дальнейшее повышение ключевой ставки. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. В итоге население живет с пониманием, что если не купишь сейчас, то все подорожает.

«Льготные программы стимулируют спрос»

Одновременно с грядущим повышением ставок по базовым ипотечным продуктам льготная ипотека пока держит свои позиции. Однако эксперты подчеркивают – это лишь «пока». Сколько будут сохраняться льготные низкие ставки по госпрограмма, банки прогнозов не дают. Что тоже повышает спрос в моменте.

- Семейная ипотека теперь распространяется на все семьи с двумя и более детьми до 18 лет, что открывает возможности большему количеству семей. И пока сохраняются льготные программы, покупатель будет выходить на рынок и на фоне происходящего спрос активизируется, - считает Юлия Овечкина. - При этом, как обычно, желающих заскочить в последний вагон и купить квартиру по старым ипотечным ставкам будет достаточно много, что также может привести к удорожанию жилья.