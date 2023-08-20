Заразнее, чем предшественники: на Самарскую область надвигается новая волна коронавируса

Коронавирус вернется в Самарскую область осенью 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже через две недели придется прощаться с жарким солнечным летом и встречать хмурую осень. Увы, но это лишь полбеды. Вместе с холодом и дождями придет хоть незваный, но знакомый гость. По прогнозам специалистов, осенью в России ожидается вспышка коронавируса. Очередная волна «порадует» штаммом под названием «Эрис». Главный внештатный инфекционист МЗ Самарской области по городскому округу Самара, кандидат медицинских наук, заведующий инфекционным отделением Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова рассказала журналисту «КП-Самара», когда «Эрис» придет в Самарскую область и что стоит ожидать от новой заразы.

Ковид остается рядом с нами

По словам эксперта, многие самарцы о коронавирусной инфекции позабыли, но она, увы, все еще остается с нами, потому и вспышка «Эриса» возможна уже в начале осени.

-Ковид пополнил список острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость которыми традиционно возрастает в осенний период, - говорит Екатерина Киндалова.

Кроме того, случаи заболевания коронавирусом фиксируются в 63 регионе и сегодня.

-По итогам 32 недели 2023 года в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 2,9, что на 20,7% выше, чем на прошлой 31 неделе, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заразный, но менее опасный

Екатерина Киндалова уверяет: новый штамм пока не слишком отличается по степени тяжести от других вариантов уже знакомого нам "Омикрона".

-Новый вариант «Омикрона» чуть более заразен, чем другие штаммы, но при этом не вызывает более тяжелого течения заболевания.

Если говорить о симптомах, то и здесь, к счастью, ничего странного и нового ожидать не стоит. Так сказать, стандартный набор.

-Симптомы нового штамма практически не отличаются от ОРВИ или циркулирующих до настоящего времени других вариантов коронавируса. К ним относятся: повышение температуры тела, головная боль, насморк, быстрая утомляемость, боли в горле, - говорит эксперт.

Пенсионерам и беременным стоит быть начеку

В период распространения коронавируса надо быть начеку тем, кто находится в группе риска тяжелого и осложненного течения заболевания.

-Это пациенты младше 3-х и старше 65-ти лет; люди с сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ; пациенты с хроническими заболеваниями легких, включая астму; больные с хроническими заболеваниями печени, циррозом печени; пациенты со злокачественными заболеваниями с лечением в течение последних пяти лет, больные с цереброваскулярными заболеваниями; пациенты с заболеваниями сердца – сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией; страдающие от ожирения и беременные женщины особенно в I и III триместре.

Поможет физическая активность и здоровый рацион

Однако не стоит забывать о профилактике ковида и тем, кто в эту группу пациентов не входит. Например, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.

-Здоровый образ жизни также повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, - советует Екатерина Киндалова. -Также наиболее эффективным, доступным способом защиты как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа, остается вакцинация. В России продолжают изучать новые типы вакцин и схемы иммунизации, которые будут оптимальны в текущей ситуации.