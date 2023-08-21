Только седьмые: пляжные «Крылья Советов» не попали в Суперфинал чемпионата России

В ключевом матче с ЦСКА "Крылья" совершили камбэк, но не смогли выиграть в серии пенальти. Фото: bsrussia.com

В Москве завершился финишный этап «гладкого» чемпионата России по пляжному футболу. К сожалению, самарские «Крылья Советов» не смогли пробиться в шестерку суперфиналистов. «КП-Самара» рассказывает подробности.

Судьи разозлились?

В первом матче заключительного этапа самарцы долго боролись почти на равных с московским «Спартаком», но ключевое решение приняли судьи, удалив игрока «Крыльев» за симуляцию.

- Наш игрок упал после контакта со спартаковцем, мы запросили «челлендж» (так называется в пляжном футболе видеопросмотр эпизода. - Прим. «КП-Самара»). Но вместо того чтоб назначить пенальти в ворота соперников, арбитры углядели симуляцию со стороны нашего игрока и удалили его за вторую желтую карточку. Хотя после матча фоливший игрок признавался, что контакт был, и никакой симуляции точно не было. Принимать такое решение в таком важном матче — это вызывает вопросы. Не думаю, что это какие-то происки конкурентов. Может быть, судьи разозлились, что мы не доверяли их решению, не знаю, - прокомментировал эпизод генеральный директор пляжных «Крыльев» Никита Сафронов.

Обе серии пенальти — не в пользу «Крыльев»

«Спартаку» самарцы уступили в итоге 2:4, и на следующий день было необходимо выигрывать у ЦСКА — прямого конкурента в борьбе за 6-е место. Этот матч долгое время складывался для «Крыльев» неудачно, но в третьем периоде самарцам удалось перевернуть игру и за несколько минут с 0:3 сделать 3:3.

В тайм-ауте за две минуты до финальной сирены Никита Сафронов попросил партнеров не нестись вперед, а сыграть в контроль мяча.

- Это вовсе не означало, что мы охраняли ничейный счет и рассчитывали на серию пенальти. Просто именно за счет спокойной игры в контроль нам удалось отыграть три мяча, и я просил действовать в таком же ключе, чтобы забить четвертый мяч и выиграть, - пояснил Никита Сафронов корреспонденту «КП-Самара».

Однако основное время матча так и завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

И даже после этого у «Крыльев» оставались призрачные шансы на Суперфинал. Для этого абсолютный аутсайдер - «Краснодар-ЮМР» должен был хотя бы по пенальти выиграть у питерского «Лекса». Как ни удивительно, но немотивированные краснодарцы навязали борьбу команде из Северной столицы и сыграли в основное время вничью 3:3.

В серии пенальти игрок из Краснодара смазал первый же удар, но в самом последнем из пяти ударов промахнулся и футболист «Лекса», вновь подарив самарцам надежду! Серия продолжился, однако на 8-м ударе южане все же ее проиграли.

- Конечно, мы наблюдали за этим матчем. Надежда все это время была рядом, но в конечном счете не повезло. Хотя я все же считаю, что пенальти — не совсем лотерея, а мастерство бьющего и отражающего. Этого мастерства не хватило сначала нашей команде, а потом — краснодарской, - подытожил Никита Сафронов.

«Крылья» сыграют в другом Суперфинале

Заключительный игровой день уже не имел турнирного значения. Команда из Самары провела ротацию и уступила соседям-волжанам из Саратова 2:5, заняв итоговое 7-е место.

Теперь «Крыльям» остается сделать ставку на успешное участие в Кубке России. Но для начала в финальную часть этого турнира еще предстоит пробиться. Шестерка суперфиналистов чемпионата России попадает в кубковый турнир автоматически, остальным необходимо побеждать в региональных соревнованиях. «Крылья Советов» выиграли «гладкий» чемпионат Самарской области, но впереди — областной Суперфинал, игры которого состоятся в ближайшие выходные на волжском пляже под Первомайским спуском.

Бразильцы не помогли

Два бразильских легионера «Крыльев» примут участие в этих матчах, после чего улетят домой. Специалисты отмечают, что бразильцы самарцам на решающем этапе, мягко говоря, не помогли.

- Не склонен всю вину за неудачное выступление списывать на бразильцев. Все игроки команды сыграли не на 100 процентов, раз результат неудовлетворительный. Но с легионеров всегда двойной спрос, а они у нас не выглядели сильнее россиян. Поэтому после областного Суперфинала расстаемся с ними, - заявил Никита Сафронов.

Еще до заключительного этапа чемпионата России «Крылья» покинул голкипер сборной Ирана Сейедмехди Мирджалили.

Финальный турнир Кубка России по пляжному футболу пройдет в Анапе в середине сентября. Возможно, кроме «Крыльев» (если они добьются такого права), Самару в нем будут представлять еще один-два клуба.