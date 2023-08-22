В Самаре выпустили уникальные открытки с краснокнижными животными и птицами региона

Синица усатая. Фото: пресс-служба «ЭкоСтройРесурс».

Редкие кадры

19 августа 1927 годана территории Самарской губернии был основан знаменитый Жигулевский заповедник имени И.И. Спрыгина. В 2015 году эта дата стала красным днем календаря - Днем особо охраняемых природных территорий. В нашем регионе насчитывается более 200 таких территорий национального и регионального значения – это настоящее богатство и уникальный ресурс нашей страны. Здесь обитают десятки видов редких животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.

Семейство больших сусликов. Фото: пресс-служба «ЭкоСтройРесурс».

Ко Дню особо охраняемых природных территорий региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» запустил уникальный фотопроект, посвященный краснокнижным животным Самарской области.Фотограф Сергей Глебов передал регоператору невероятные снимки с заповедных территорий региона. Каждый кадр – это синтез мастерства, терпения и любви к природе.

Скопа. Фото: пресс-служба «ЭкоСтройРесурс».

Сергей выезжает на «фотоохоту» перед рассветом, обустраивает укрытие, чтобы стать незаметным для лесных обитателей, и по 5-6 часов проводит в ожидании. Наградой становятся уникальные снимки. Фотограф запечатлел мгновения из жизни большого суслика, синицы усатой, скопы, индийской камышевки, ремеза обыкновенного и других редких птиц и животных Самарской области.

Сергей Глебов на «фотоохоте». Фото: пресс-служба «ЭкоСтройРесурс»

Ребятам о зверятах

Эти кадры легли в основу открыток, выпущенных регоператором. Их будут вручать дошкольникам и школьникам на мастер-классах, лекциях и уроках по экологии и защите окружающего мира, которые проводит компания.

- «ЭкоСтройРесурс» уделяет особое внимание сохранению краснокнижной флоры и фауны региона, - отмечает руководитель экологического управления компании Екатерина Луценко.- В этот раз мы решили познакомить детей и подростков с самарской природой по-новому. Это первое сотрудничество регоператора с профессиональным фотографом, который передал нам снимки редких птиц и животных из мест их обитания — на территории государственного заповедника».

Одними из первых уникальные открытки получили ребята из детского сада № 328. Старший специалист отдела экопросвещения регоператора Анна Бабынькина провела для них увлекательный экоурок и каждому вручила по сувениру.

Укрытие, в котором фотограф поджидает редкие кадры. Фото: пресс-служба «ЭкоСтройРесурс»

- Дети с интересом узнавали о птицах и животных, которые обитают в нашем регионе, - рассказала Анна Бабынькина. - Они принесут открытки домой и вместе с родителями еще раз закрепят новые знания: посмотрят фото, прочтут подробное описание, узнают, из-за чего этот вид стал редким, почему и как его нужно беречь.