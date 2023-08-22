«Огонь» вспыхнул на третьем этаже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник, 22 августа 2023 года, к зданию Дворца спорта имени Высоцкого на улице Молодогвардейской в Самаре съехались пожарные машины. К окнам потянулись лестницы, к дверям – пожарные.

«Что-то серьезное случилось. Наверное, пожар…» - строили догадки прохожие. Пожар, но не настоящий.

В этот день во Дворце спорта прошли учения. Самарский пожарно-спасательный гарнизон и специальные службы отрабатывали действия во время пожара, в том числе в сложных условиях.

В учениях задействовали 80 человек и 18 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огонь вспыхнул на третьем этаже

По сценарию пламя из-за короткого замыкания вспыхнуло на третьем этаже, в конференц-зале. Заметили «огонь» сотрудники Дворца спорта. Тут же началась эвакуация.

- По тактическому замыслу, очаг возгорания обнаружил персонал Дворца спорта. О случившемся сообщили в пожарную охрану, а персонал спортивного объекта начал эвакуацию согласно инструкции при возникновении пожара, - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Иван Савенков.

К окнам потянулись лестницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пожар» произошел днем 22 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока проходила эвакуация электрики обесточили здание.

- Персонал должен, в первую очередь, работать по инструкции. Она есть у каждого сотрудника, каждый знает, как вести себя во время пожара или другой внештатной ситуации, - подчеркнул директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов. – Все сработали четко.

Тех, кто не успел покинуть здание, выводили сотрудники МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные осмотрели все помещения и потушили «возгорание». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Оценка учений – хорошо»

С условным пожаром боролись 80 человек и 19 единиц техники (из них от МЧС – 65 человек личного состава и 15 единиц техники). Пожарные эвакуировали всех, кто не успел покинуть здание, осмотрели помещения и потушили «огонь».

Учения прошли четко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На учениях отрабатывали организованную эвакуацию, действия персонала во время пожара, действия пожарно-спасательных подразделений в месте массового пребывания людей, действия звеньев газодымозащитной службы. Руководил учениями начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подобные учения – не единичная история. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Условно мы эвакуировали двоих пострадавших, всего эвакуировали 88 человек, - рассказал Иван Савенков. - Мы отработали все задачи и цели. Оценка учений – хорошо.

Учения – не единичная история, они проходят регулярно.

- Мы неоднократно проводим свои тренировки, - отметил Виталий Иванов, - объекты у нас серьезные: и Дворец спорта, и стадион «Солидарность Самара Арена», и тренировочные площадки. Их посещает большое количество людей. Наша задача – чтобы коллектив знал и понимал, что должен делать во время критических внештатных ситуаций.