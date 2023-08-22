«Огонь» вспыхнул на третьем этаже.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем во вторник, 22 августа 2023 года, к зданию Дворца спорта имени Высоцкого на улице Молодогвардейской в Самаре съехались пожарные машины. К окнам потянулись лестницы, к дверям – пожарные.
«Что-то серьезное случилось. Наверное, пожар…» - строили догадки прохожие. Пожар, но не настоящий.
В этот день во Дворце спорта прошли учения. Самарский пожарно-спасательный гарнизон и специальные службы отрабатывали действия во время пожара, в том числе в сложных условиях.
В учениях задействовали 80 человек и 18 единиц техники.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Огонь вспыхнул на третьем этаже
По сценарию пламя из-за короткого замыкания вспыхнуло на третьем этаже, в конференц-зале. Заметили «огонь» сотрудники Дворца спорта. Тут же началась эвакуация.
- По тактическому замыслу, очаг возгорания обнаружил персонал Дворца спорта. О случившемся сообщили в пожарную охрану, а персонал спортивного объекта начал эвакуацию согласно инструкции при возникновении пожара, - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Иван Савенков.
К окнам потянулись лестницы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Пожар» произошел днем 22 августа.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пока проходила эвакуация электрики обесточили здание.
- Персонал должен, в первую очередь, работать по инструкции. Она есть у каждого сотрудника, каждый знает, как вести себя во время пожара или другой внештатной ситуации, - подчеркнул директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов. – Все сработали четко.
Тех, кто не успел покинуть здание, выводили сотрудники МЧС.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пожарные осмотрели все помещения и потушили «возгорание».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Оценка учений – хорошо»
С условным пожаром боролись 80 человек и 19 единиц техники (из них от МЧС – 65 человек личного состава и 15 единиц техники). Пожарные эвакуировали всех, кто не успел покинуть здание, осмотрели помещения и потушили «огонь».
Учения прошли четко.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На учениях отрабатывали организованную эвакуацию, действия персонала во время пожара, действия пожарно-спасательных подразделений в месте массового пребывания людей, действия звеньев газодымозащитной службы. Руководил учениями начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подобные учения – не единичная история.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Условно мы эвакуировали двоих пострадавших, всего эвакуировали 88 человек, - рассказал Иван Савенков. - Мы отработали все задачи и цели. Оценка учений – хорошо.
Учения – не единичная история, они проходят регулярно.
- Мы неоднократно проводим свои тренировки, - отметил Виталий Иванов, - объекты у нас серьезные: и Дворец спорта, и стадион «Солидарность Самара Арена», и тренировочные площадки. Их посещает большое количество людей. Наша задача – чтобы коллектив знал и понимал, что должен делать во время критических внештатных ситуаций.
Оценка учений – хорошо.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА