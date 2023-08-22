«Чепаев, а не Чапаев»: история одной из «визитных карточек» Самары

Изначально на памятнике значилась реальная фамилия героя - Чепаев

22 августа 1932 года в Самаре было принято решение установить памятник Чапаеву. «КП-Самара» собрала интересные факты об этой скульптуре.

На Красной площади

От идеи до реализации прошло очень небольшое количество времени. Многофигурная скульптура была установлена в том же году к 15-летию Октябрьской революции.

Благодаря установке памятника поменялось и название площади перед Драмтеатром. До 1932 года она носила имя Парижской Коммуны. Еще ранее площадь была Театральной, что логично, а в первые годы после революции — Красной. На ней прямо перед входом в театр были захоронены жертвы контрреволюции.

Когда же здесь появился памятник, она была переименована в площадь — внимание! - Чепаева.

Персонаж вытеснил реального героя

Это не опечатка. Поскольку памятник был посвящен реальному человеку, то на его постамент и была нанесена настоящая фамилия легендарного начдива — Чепаев. Соответственно называлась и площадь.

Но благодаря роману Фурманова и снятому затем художественному фильму в народном сознании укрепился образ персонажа этих произведений Чапаева (позже этот же прием использует Борис Полевой, выведя в романе героя Великой Отечественной Маресьева под фамилией Мересьев).

В 30-е годы существовало даже «общество чепаевцев», которое рассылало в газеты письма с требованием прекратить практику называть Чепаева Чапаевым. Но, как показала история, безуспешно. Сейчас о настоящей фамилии начдива Чепаева мало кто знает, зато вымышленный Чапаев стал героем не только произведений Фурманова, но и образцов народного фольклора (в первую очередь анекдотов). И этот образ оказался настолько живучим, что в итоге он заметил собой реального человека. И теперь и на постаменте в Самаре, и в названии площади фигурирует именно фамилия Чапаев.

И в этом есть здравое зерно, поскольку сам памятник собрал именно образы из художественного произведения — не только самого «Чапая», но и Петьку, и Анку-пулеметчицу.

Настоящие люди, настоящий конь

Впрочем, несмотря на художественность образов, фигуры композиции скульптор Матвей Манизер лепил на основе реальных людей. Так, для фигуры Анки скульптору Матвею Манизеру позировала… заместитель председателя Самарского горисполкома по фамилии Ткачева. Главного же героя скульптор лепил с сына погибшего героя — Александра Чепаева.

Никакого абстракционизма, все было натурально. В том числе и фигура боевого коня со всеми физиологическими подробностями. Без всяких «фиговых листиков». По легенде, на этот самый символ «мужественности» коня неоднократно покушались жители Самары — то из хулиганства, то ли чтобы сдать на цветмет. Достоверных подтверждений, впрочем, этому нет.

Сам же памятник был первой в Советском Союзе многофигурной скульптурой и очень скоро стал узнаваемой визитной карточкой Самары/Куйбышева. Только много позже в этом статусе с ним начал соперничать монументы Славы и уж совсем много позже — ракета «Союз».

В Санкт-Петербурге есть слегка отличающаяся от самарского оригинала копия этого памятника. Ее Манизер изготовил по личной просьбе Кирова. Установлена она перед Военной академией связи имени Буденного.