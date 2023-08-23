«Природе это не вредит»: две художницы расписывают деревья в лесу Тольятти

Рисунки местным жителям понравились. Фото: Предоставлено "КП"

В лесу Автозаводского района Тольятти прямо на деревьях появились рисунки. Пока их всего два – маленький принц из одноименной сказки Антуана де Сант-Экзюпери и ежик, но скоро может стать больше.

Рисунки – работы двух подруг из Тольятти Алены Пятницкой и Юлии Литвин. Девушки рассказали, для чего они это делают и не вредят ли рисунки деревьям.

«Память об этом лете»

Алена и Юлия дружат уже 10 лет и частенько гуляют в лесу. У Алены художественное образованию, по специальности она резчик по дереву. Сейчас девушка держит собственную ногтевую студию, но тяга к искусству осталась, да и подружка постоянно подначивает замутить что-нибудь эдакое.

- Я вечно подбивала Алену на проведение мастер-классов для детей, так как у нее художественное образование. Однажды, гуляя по лесу, мы увидели дерево с обнаженной корой. Нам в голову стрельнула идея, и мы решили попробовать рисовать мультики. Думаю, это такой способ оставить память об этом лете, - вспоминает Юлия Литвин.

В начале августа в тольяттинском лесу поселились маленький принц и ежик в тумане. Последнего, кстати, девушки рисовали вместе с семьями.

- Мы закладываем собственные воспоминания о дорогих сердцу людях. Сказки рисуем, потому что в них есть глубокий смысл. Например, фраза из «Маленького принца» - «мы в ответе за тех, кого приручили», ее знают абсолютно все, - поделилась Алена Пятницкая.

Подруги раскрыли секрет, что на следующем дереве, скорее всего, появится кролик из мультфильма «Винни-пух».

Идея рисовать на деревьях пришла спонтанно. Фото: Предоставлено "КП"

Экологично и красиво

Написание картин на деревьях - дело ответственное, поэтому подруги поделили обязанности.

- Всем процессом руководит Алена. Я не художник, поэтому грунтую, делаю растяжку цветом, а она уже прорисовывает все детали и персонажей. Нам очень нравится, бросать это дело не собираемся, но скоро, осенью, будет сложновато, даже банально из-за дождей, - рассказывает Юлия.

Местным жителям такие картины пришлись по душе, но некоторые резонно спрашивают – а не вредит ли это деревьям?

- С обвинениями мы уже столкнулись, поэтому всегда объясняем, что мы рисуем акрилом, а он абсолютно безвреден. Даже на дачных участках замазывают деревья акрилом, потому что он не смывается и не наносит никакого вреда природе. Также мы не просто приходим и уходим, мы, по возможности, собираем мусор, который остается от лесу. Совмещаем приятное с полезным, - объясняет Алена.

Если хотите увидеть эти рисунки вживую, вот координаты - 53.514156,49.316206