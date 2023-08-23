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Общество23 августа 2023 11:20

Закон есть, а нарушителей ловить некому: почему на Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ездят катера

МЧС: лодочные стоянки на реке Татьянке в Самаре вне нашей юрисдикции
Елена ШИШКИНА
На Татьянке вот такая картина, хотя ездить там можно только на резиновых лодках.

На Татьянке вот такая картина, хотя ездить там можно только на резиновых лодках.

Фото: Елена ШИШКИНА

С 2022 года маломерным судам запрещено движение по реке Татьянке, которая в городской черте Самары протекает через Куйбышевский район. Но встретить катер здесь по-прежнему не сложно. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась, что же там происходит.

Райский уголок

Постановление принято Самарской губернской думой по инициативе ГУ МЧС по Самарской области в конце 2021 года. С сезона 2022 года по Татьянке запрещено движение маломерных судов, кроме резиновых лодок с моторами до 5 л.с. к великой радости жителей Куйбышевского района, для которых река - излюбленной место отдыха.

- Каждый день здесь много людей. В теплое время на реке купаются дети, часто без взрослых. От домов до реки 5-10 минут пешком, подростки просто порой не говорят, что пошли купаться. Конечно, спокойнее, когда на реке нет катеров, под которые могут угодить дети, - говорит Светлана Алешина с Сухой Самарки. - Кроме того, хорошо, что сейчас стало меньше стоянок, под которые вырубали лес, в котором местные жители любят гулять.

История запрета

Как и многие малые реки, Татьянка мелела и заилевалась все последние годы. Активное строительство по берегам и движение катеров пагубно сказывались на ее состоянии.

О том, что катера и стоянки убивают этот уголок природы в районе, где работает много предприятий, говорили и экологи. Моторные суда создавали волну, которая постоянно разрушала берега, на которых не только растет лес, но и вытроено множество частных домов.

Вырубка леса под обустройство стоянок и автомобильных парковок для лодочников лишала горожан любимого места отдыха и ухудшала показатели воздуха.

Кроме того, на реке тренируются спортсмены - гребцы, для которых каждая волна от катера - это как минимум сбитый ритм, как максимум риск оказаться в воде.

Против постановления выступили лишь владельцы стоянок, которые лишались сверхприбыльного бизнеса.

И что сейчас?

Как говорится, «суровость российских законов компенсирует необязательность их исполнения». Лодок на реке стало меньше, но у горожан порой появляется чувство, что это исключительно добровольное решение владельцев катеров.

Уже второй год, несмотря на запрет, на Татьянке можно встретить катера, некоторые - без номеров, что является отдельным нарушением правил.

Совершенно открыто работает как минимум одна большая лодочная стоянка.

- Мы просто боимся, что вопрос спустят на тормозах. Что вслед за отдельными нарушителями и все остальные лодочники вернуться на привычное место, - делится опасением местный житель Николай П.

Река - любимое место отдыха горожан.

Река - любимое место отдыха горожан.

Фото: Елена ШИШКИНА

Кто контролирует?

На запрос «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области, которое было инициатором запрета, ответили, что периодические рейды сотрудников ГИМС по реке Татьянка проводится, нарушители запрета наказываются. Но, в ведомстве подчеркнули, что они могут налагать санкции лишь на движущиеся суда. Стоянки - вне юрисдикции ГУ МЧС.

В администрации Куйбышевского района тоже ответили, что не несут ответственности за существование лодочных станций - нарушителей закона.

- Бесспорно, соблюдение установленных запретов и ограничений является обязательным без исключений. При этом стоит отметить, что администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара осуществляет деятельность строго в пределах возложенных действующим законодательством полномочий и не вправе подменить органы, уполномоченные на осуществление надзора на водных объектах. При выявлении нарушений, в том числе в связи с поступлением от заинтересованных лиц соответствующей информации, материалы будут направляться в уполномоченные органы для принятия процессуальных решений, - говорится в ответе на запрос «КП-Самара» руководителя правового управления администрации Куйбышевского внутригородского района Ю.Ю. Казаковой.

Надеемся, что наша публикация и многочисленные фото и видео нарушений тоже подходят под определение «поступление информации от заинтересованных лиц». Ведь кто как ни жители Куйбышевского района наиболее заинтересованы в том, чтобы у них был чистый воздух, безопасная река и место для прогулок.

«КП-Самара» продолжит следить за развитием ситуации.

Общество: ВОПРОС ДНЯ