Закон есть, а нарушителей ловить некому: почему на Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ездят катера

На Татьянке вот такая картина, хотя ездить там можно только на резиновых лодках. Фото: Елена ШИШКИНА

С 2022 года маломерным судам запрещено движение по реке Татьянке, которая в городской черте Самары протекает через Куйбышевский район. Но встретить катер здесь по-прежнему не сложно. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась, что же там происходит.

Райский уголок

Постановление принято Самарской губернской думой по инициативе ГУ МЧС по Самарской области в конце 2021 года. С сезона 2022 года по Татьянке запрещено движение маломерных судов, кроме резиновых лодок с моторами до 5 л.с. к великой радости жителей Куйбышевского района, для которых река - излюбленной место отдыха.

- Каждый день здесь много людей. В теплое время на реке купаются дети, часто без взрослых. От домов до реки 5-10 минут пешком, подростки просто порой не говорят, что пошли купаться. Конечно, спокойнее, когда на реке нет катеров, под которые могут угодить дети, - говорит Светлана Алешина с Сухой Самарки. - Кроме того, хорошо, что сейчас стало меньше стоянок, под которые вырубали лес, в котором местные жители любят гулять.

История запрета

Как и многие малые реки, Татьянка мелела и заилевалась все последние годы. Активное строительство по берегам и движение катеров пагубно сказывались на ее состоянии.

О том, что катера и стоянки убивают этот уголок природы в районе, где работает много предприятий, говорили и экологи. Моторные суда создавали волну, которая постоянно разрушала берега, на которых не только растет лес, но и вытроено множество частных домов.

Вырубка леса под обустройство стоянок и автомобильных парковок для лодочников лишала горожан любимого места отдыха и ухудшала показатели воздуха.

Кроме того, на реке тренируются спортсмены - гребцы, для которых каждая волна от катера - это как минимум сбитый ритм, как максимум риск оказаться в воде.

Против постановления выступили лишь владельцы стоянок, которые лишались сверхприбыльного бизнеса.

И что сейчас?

Как говорится, «суровость российских законов компенсирует необязательность их исполнения». Лодок на реке стало меньше, но у горожан порой появляется чувство, что это исключительно добровольное решение владельцев катеров.

Уже второй год, несмотря на запрет, на Татьянке можно встретить катера, некоторые - без номеров, что является отдельным нарушением правил.

Совершенно открыто работает как минимум одна большая лодочная стоянка.

- Мы просто боимся, что вопрос спустят на тормозах. Что вслед за отдельными нарушителями и все остальные лодочники вернуться на привычное место, - делится опасением местный житель Николай П.

Река - любимое место отдыха горожан. Фото: Елена ШИШКИНА

Кто контролирует?

На запрос «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области, которое было инициатором запрета, ответили, что периодические рейды сотрудников ГИМС по реке Татьянка проводится, нарушители запрета наказываются. Но, в ведомстве подчеркнули, что они могут налагать санкции лишь на движущиеся суда. Стоянки - вне юрисдикции ГУ МЧС.

В администрации Куйбышевского района тоже ответили, что не несут ответственности за существование лодочных станций - нарушителей закона.

- Бесспорно, соблюдение установленных запретов и ограничений является обязательным без исключений. При этом стоит отметить, что администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара осуществляет деятельность строго в пределах возложенных действующим законодательством полномочий и не вправе подменить органы, уполномоченные на осуществление надзора на водных объектах. При выявлении нарушений, в том числе в связи с поступлением от заинтересованных лиц соответствующей информации, материалы будут направляться в уполномоченные органы для принятия процессуальных решений, - говорится в ответе на запрос «КП-Самара» руководителя правового управления администрации Куйбышевского внутригородского района Ю.Ю. Казаковой.

Надеемся, что наша публикация и многочисленные фото и видео нарушений тоже подходят под определение «поступление информации от заинтересованных лиц». Ведь кто как ни жители Куйбышевского района наиболее заинтересованы в том, чтобы у них был чистый воздух, безопасная река и место для прогулок.

«КП-Самара» продолжит следить за развитием ситуации.