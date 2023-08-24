«Будет больше возможностей обеспечивать ребенка»: самарцы рассказали, что думают о возможности тратить маткапитал на образование родителей

В России рассматривают законопроект, который позволяет потратить материнский капитал на обучение матери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщины смогут тратить маткапитал на себя. В России внесли на рассмотрение законопроект, дающий возможность полностью или частично вкладывать материнский капитал на обучение матери. Борис Чернышов, вице-спикер от ЛДПР, предложил дополнить новой нормой закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Благодаря новому закону родители смогут полностью или частично оплачивать свое обучение - в том числе и в негосударственных учреждениях. Журналисты «Комсомолки» решили узнать, что по этому поводу думают самарцы.

Парни молчат, когда девушки говорят

Погожая погода располагала посетить парк Гагарина. Первыми на встречу нам попалась пара пенсионеров, которые, услышав вопрос, стали решительно высказываться.

- Думаю, малый процент будет использовать эти средства по назначению, - прокомментировала женщина.

Любопытно, почему же взрослые не верят в молодежь? Как же на этот вопрос ответят представители молодого поколения. Парни почему-то смущались и отказывались отвечать, оправдываясь тем, что «это их не касается», а, вот девушки напротив, не боялись вставить свое словцо.

- Это круто! Если у мамы будет возможность расти профессионально, то у нее появится еще больше возможностей обеспечивать своего малыша, - прокомментировала самарчанка.

Польза или вред?

Побродив по парку продолжительное время и опросив кого только можно и нельзя, мы поняли - не хватает мнения молодой мамочки! Вот удача – одна как раз шла нам навстречу.

- Это хорошая возможность для родителей: если мама не имеет никакого образования, то это отличный вариант его получить. Благодаря новым приобретенным навыкам в профессиональной деятельности, женщина сможет более качественно обеспечить своего ребенка, - прокомментировала молодая мама.

- А мне кажется, кто-то может этим злоупотреблять. Вон, сколько у нас телепрограмм с разными дураками, которые изворачиваются с этим маткапиталом как только можно. Кто-то, конечно, будет использовать по назначению, но большинство, думаю, потратят это все не на пользу ребенка, - высказалась рядом сидящая подруга.

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