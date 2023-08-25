Спите, правильно питайтесь и сохраняйте позитивный настрой: психолог рассказала, как втянуться в учебный процесс

Вернуться к учебе после лета бывает легко далеко не всем. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Возвращаться с каникул всегда непросто, тем более первокурсникам, которые еще вчера были беззаботными школьниками. Как сделать этот процесс более спокойным и как проще адаптироваться к началу учебного года, рассказала директор Научно-образовательного профессионального центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

Поступление в вуз, а вместе с ним новый коллектив и возросшие нагрузки могут вызвать стресс, говорит психолог. Но это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Некоторые с легкостью адаптируются к новым условиям и справляются со всеми требованиями, связанными с окончанием школы и поступлением в университет. Для других людей эти события могут стать переживаниями и вызывать беспокойство, тревогу или даже панику.

- Ощущение стресса также зависит от того, насколько хорошо человек подготовлен к изменениям, какие ресурсы у него есть для адаптации к новым требованиям, в том числе наличие поддержки от близких людей, — говорит Елена Мазанкина. — Важно отметить, что стресс в этих ситуациях не обязательно является чем-то отрицательным. Некоторый уровень стресса может быть мотивирующим и помочь человеку принять вызов и справиться с новыми задачами.

Если первокурсник чувствует стресс из-за расставания со школой или поступления в вуз, важно обращаться за поддержкой и помощью. Разговор с родителями, друзьями или психологом может помочь выразить свои эмоции, получить советы и разобраться со стрессовыми ситуациями. Также полезно разрабатывать стратегии для эффективного управления стрессом: планирование времени, осознанное дыхание, физическая активность и расслабляющие практики, например, йога или медитация.

Помочь своему ребенку могут родители, став эмоциональной опорой для детей, выслушивая их чувства и эмоции.

- Важно проявлять понимание и поддержку, даже если ребенок испытывает стресс или неуверенность в новой ситуации, — говорит Елена Мазанкина. — Родители должны быть доступными и готовыми поддержать своего ребенка в любой момент. Это может включать регулярные разговоры, выслушивание его забот и беспокойств, оказание помощи при необходимости.

Можно также помочь ребенку, совместно разработав план действий, чтобы справиться с изменениями. Например, вместе составить расписание или список задач, чтобы упорядочить новые обязанности и сделать их более управляемыми. Также можно поделиться своим позитивным опытом поступления в вуз. Рассказать приятные воспоминания о новых друзьях, увлечениях или возможностях, о забавных случаях, которые происходили за время учебы.

- Родители должны сами выступать примером своему ребенку, показывая, как адаптироваться к новым обстоятельствам, — подчеркивает психолог. — И быть готовым к изменениям, которые затрагивают всю семью и в том числе их. Осознать, что ребенок переходит на новую ступень уже взрослой жизни. Если ребенок видит, что родители справляются с изменениями и находят позитивные стороны, он скорее всего будет более уверен и готов к адаптации. Кроме того, взрослые могут помочь своему ребенку найти дополнительные ресурсы, если это необходимо. Например, предложить посещение психолога для консультации и поддержки.

Вернуться к насыщенной университетской жизни после летнего отдыха бывает непросто и уже «опытным» студентам. Чтобы адаптация прошла легче, Елена Мазанкина советует создать для себя расписание, чтобы иметь ясное представление о своих занятиях, дедлайнах и обязанностях. Нужно заранее планировать время, чтобы избежать чрезмерной нагрузки.

Советы психолога:

-Начните привыкать к режиму учебы и расписанию постепенно. Несколько дней до начала учебного года привыкайте к раннему подъему, распределению времени и выполнению задач.

-Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, достаточно спите и питайтесь правильно. Здоровый образ жизни поможет справиться со стрессом и улучшит работоспособность.

-Вместе с учебой отведите время для отдыха и расслабления. Занимайтесь хобби, проводите время с друзьями, чтобы снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.

-Общайтесь с друзьями, семьей или педагогами, если вы чувствуете сильный стресс или тревогу. Поддержка окружающих может помочь справиться с негативными эмоциями и найти решения для снижения стресса.

-Постарайтесь сохранять позитивный настрой и оптимистичное отношение к учебе. Помните, что каждый день — это новая возможность для роста и развития.

-Фокусируйтесь на своих целях и достижениях, а не на страхах и неудачах.

-Изучите различные методы управления стрессом, такие как глубокое дыхание, медитация, йога или позитивное мышление. Найдите те, которые работают лучше всего для вас, и применяйте их в своей повседневной жизни.

- Важно помнить, что небольшой уровень стресса может быть полезным и мотивирующим, но чрезмерный стресс может негативно сказаться на вашем здоровье и эффективности, — подытожила Елена Мазанкина.