Фото: ресторан «Максимилианс» Самара

23 августа 2023 года в Самаре после долгого перерыва выступила суперзвезда 90-ых певица Линда. Рассказываем, что произошло после концерта Линды в Самаре 23 августа 2023 года.

Звезда вышла на сцену в широких драных джинсах, свободной клетчатой рубахе и кедах. Голову певицы украшали длинные массивные афрокосички, на лице - яркий макияж.

Все свои хиты Линда исполняла вживую. Ей аккомпанировали гитары и скрипка. Прозвучали все суперхиты. Особый ажиотаж вызвало исполнение песни «Ворона». На танцполе ресторана «Максимилианс» было не протолкнуться.

После концерта звезда без устали фотографировалась со всеми желающими.

Поклонники творчества певицы поделились своими бурными впечатлениями в соцсетях.

- Это просто огонь! На концерте Линды я получила сильный заряд позитива и энергии! Линда - зажигалка, прекрасно выглядит, поет вживую и просто заряжает своей безумной эгергетикой! Фантастические песни и необычное сценическое представление, - пишет поклонница Елена.

- Отрывательно-зажигательно. Словами не описать, но она все почувствовала, как и мы. Спасибо команде за концерт и невероятную энергетику. Линда очень любит своих поклонников! - написал Алекс, который приехал на концерт любимой певицы из Краснодара.