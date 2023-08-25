Фантазийные наряды, Пабло Пикассо и старые джинсы: чем удивила «Территория моды» в Самаре

В Самаре открылся фестиваль «Территория моды». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открылся фестиваль «Территория моды». Смотр местных кутюрье впервые прошел год назад и тогда собрал около ста предпринимателей из Самарской области. В этом году фестиваль уже привлек 150 участников и стал межрегиональным.

В ТЦ «Гудок» посмотреть на наряды местных дизайнеров многие приходят с семьями и найти оригинальную вещь здесь можно моднику любого возраста и пола.

Есть даже отдельная стойка «Мода для СВО» с качественными изделиями, которые самарчанки шьют для защитников родины.

Но, как и до спецоперации, основной потребитель моды - женщины. И для них здесь есть на что посмотреть: фантазийные наряды, кутюрные платья, актуальные тренчи, удобные спортивные костюмы и очень много вещей ручной работы.

Начинающий дизайнер Елена Смирнова, рассказала, что для своей первой коллекции вдохновлялась северным эпосом и работами сюрреалистов, например, Пабло Пикассо. Ее костюмы с ручной вышивкой на гобелене и сетке редко остаются незамеченными в городе:

- Иногда, когда я иду по улице в своем наряде, ко мне могут подойти и сказать, что я одета слишком экстравагантно, одна бабушка даже сказала: «Оторвите это ужасную морду!» про мою вышивку, но чаще спрашивают, что это и где такое можно купить, - поделилась дизайнер Елена Смирнова.

Одна бабушка даже сказала: «Оторвите это ужасную морду!» про мою вышивку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светлана Черкашина, дизайнер, создатель театра моды «Квадрат» с. Большая Глушица - один из самых титулованных участников конкурса.

- Когда я 26 лет назад создала кружок шитья в Большой Глушице, я и подумать не могла, что это станет делом всей жизни. За эти годы из кружка получился «Квадрат» - театр, который получил уже множество призов на специализированных конкурсах по всей России. Благодаря театру моды девочки из Большой Глушицы могут поездить по стране, познакомиться с удивительными людьми. Недавно мы привезли первый приз с конкурса Зайцева в Москве, - рассказала Светлана Черкашина.

Новая коллекция девушек посвящена теме экологии. Для их школьниц и руководительницы проблема ненужных вещей, которые производятся во всем мире в слишком большом количестве, кажется очень актуальной. Светлана Черкашина давно поняла, что современная молодежь в жизни предпочитает простые удобные вещи и поэтому предлагает им смотреть на моду чуть шире. Начиная работу над новой коллекцией, Светлана стареется чтобы этот процесс стал возможностью для девочек узнать что-то новое. В основе последней коллекции картины Фриды, Вермеера, Мунка. До этого они создавали коллекции, посвященные литературным произведениям Керролла, Пушкина и других авторов. Такой подход заставляет подростков много читать, что совсем не просто в современное время.

Благодаря театру моды девочки из Большой Глушицы могут поездить по стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости из Димитровграда, дизайнеры бренда Silk Bird Елена Кашталапова и Наталья Бронникова признались, что стараются не пропускать ни одного модного мероприятия в Самаре:

- У вас очень активная модная жизнь, нам нравится здесь работать. Началось с того, что мы принимали участие в Поволжских сезонах, а потом стали приезжать и на все остальные. Мы начинали как ателье, а теперь у нас свое производство и даже размещаем заказы на Самарской трикотажной фабрике. Участие в самарских конкурсах для дизайнеров одежды очень помогло нам так вырасти.

Гости из Димитровграда признались, что стараются не пропускать ни одного модного мероприятия в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яна, автор бренда «Яник Арт» рассказала, что около года назад она решила создать принт, посвященный Самаре и нанести его на самые разные предметы: зонты, сумки, одежду и даже выпустила раскраски с видами родного города.

- Я пробовала спрашивать друзей и знакомых, какие им принты им ближе: решетка набережной, монумент Славы, пивные «баклажки» (есть и такой юмористический сюжет), но всем нравится что-то свое, так что общего мнения нет. Скоро повезу свои работы на конкурс «Локальная идентичность» в Питере.

Яна рассказала, что около года назад она решила создать принт, посвященный Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Марина Тювилева и Ольга Жабунина, из чьих имен составлено название бренда Олмарин совсем недавно начали создавать одежду и впервые выставляются.

- Платье, которое я держу в руках, моя коллега создавала 380 часов. Оно полностью ручной работы: это вышивка и роспись по кружеву. Мы не планируем его продавать, пока это просто образец того, что мы можем и как видим красоту. Кроме кутюрной коллекции мы создаем повседневные вещи. Мы сами рисуем принты, их печатают специально для нас, так что мы отшиваем совершенно уникальные вещи.

380 часов работы пошло на ручную вышивку этого платья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но много на выставке и таких вещей, которые можно просто купить и носить каждый день, вызывая завистливые взгляды коллег.

- Мы шьем и вяжем только из натуральных материалов. Мы закупаем на стоках в Италии те же ткани, из которые используют всемирно известные бренды. Но, если материал мы и берем по доступным ценам, то крой выбираем самый актуальный. Я считаю, что девушки должны носить горячие тренды, но получать актуальные наряды не переплачивая за них, - рассказала дизайнер Ирина Музыченко.

Лучшие натуральные ткани и актуальный крой для самарских модниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дизайнер Ольга Канаева шьет комфортную повседневную одежду по индивидуальным меркам клиентов:

- Все началось с того, что я шила для знакомых, котом открыла ателье, которое переросло в производство, на котором работает теперь вся наша семья. Мое хобби стало нашем семейным бизнесом. Для меня важно, чтобы люди получали именно то, что они хотят, поэтому у меня можно купить готовый наряд, а можно собрать его как конструктор именно из тех элементов, которые нужны. И переплачивать за индивидуальный пошив не придется.

Удобней удобного: спорт-шик по индивидуальным меркам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Примерить отечественную моду можно дол конца выходных.