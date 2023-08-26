Пироги и 100 млн на ремонт: что поразило гостей «КП-Самара» в доме Маштакова

В отреставрированном доме открылась галерея «Заварка», здесь проходят выставки и лекции Фото: Елена ШИШКИНА

В доме Маштакава, чья судьба почти 30 лет висела на волоске, теперь все крепко и надежно. Реконструкция дома завершена, без переноса здания на новое место, о чем долгое время ходили разговоры и с сохранением 80% оригинальных материалов.

Даже доски пола, который уже не мог оставаться полом после ста лет эксплуатации и при том количестве посетителей, которое планирует принимать дом, сохранены, правда в уже новом виде – из них мастера сделали столы и лавки для чайной на первом этаже.

Именно на них «КП-Самара» накрыла чайные столы с пирогами для своих постоянных партнёров. Деловые люди, часто не имеют возможности внимательно следить за культурной афишей и поэтому для всех, кто пришел в гости к любимому медиахолдингу, встреча с домом стала первой.

Дом Маштакова на Самарской, пожалуй, видели все горожане, но пока мало кто побывал в его интерьерах.

Реконструкция дома завершена Фото: Елена ШИШКИНА

История дома

Самарский мещанин Михаил Дементьевич Маштаков получил разрешение на строительство дома 22 января 1899 года и скорее всего уже в 1900 здание по проекту знаменитого архитектора Александра Щербачева было готово. Дом изначально строился как доходный, то есть в нем всегда жили люди.

В советское время здесь тоже были квартиры, в основном для докторов из военного госпиталя, рассказал на экскурсии градозащитник Армен Арутюнов. Теперь же, когда в отреставрированном доме открылась галерея «Заварке» здесь проходят выставки и лекции. Уже до конца года на первом этаже дома, как и было запланировано реставраторами, должна заработать чайная.

- «Заварка» – это не просто про чай, в первую очередь здесь будут «завариваться» новые идеи творческих проектов, - пояснил Армен Арутюнов.

Уже до конца года на первом этаже дома должна заработать чайная Фото: Елена ШИШКИНА

Будит детские воспоминания

Одна из гостей, руководитель офиса обслуживания клиентов ООО «Такском» Ольга Семанина призналась, что ее поразила сумма реконструкции дома, которая превысила 100 млн рублей, но результат, по ее мнению, того стоил.

- Для меня сегодняшняя экскурсия стала настоящим открытием! В бешеном ритме современной жизни такие события, как реставрация уникального памятника архитектуры порой проходят мимо меня. Очень рада что дом обрел новую жизнь. Я безумно люблю дерево, сама выросла в деревянном доме и у меня сегодня чувство, что я вернулась домой: тот же аромат, та же чарующая атмосфера. Отдельное спасибо «КП-Самара» за вкусные пироги после рабочего дня и уникальные впечатления!

Градозащитник Армен Арутюнов провел экскурсию Фото: Елена ШИШКИНА

Елена Кремер адвокат рассказала, что с объектами культурного наследия часто сталкивается по работе, но экскурсия была важна ей не только с профессиональной точки зрения:

- Я рада была видеть энтузиазм людей, которые восстанавливают дом. Замечательно, что мы чтим нашу историю и отношение к культуре, ценности того наследия, которое мы получили от предков становится все более ответственным!

Чуть позже вчерашним вечером началось еще одно событие, которое прошло при поддержке «КП-Самара» о котором мы расскажем в нашей следующей публикации.