Первый гол в матче забил полузащитник «КС» Сергей Бабкин. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче 6 тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и закончилась со счетом 2:1. «Крылья» чуть не пустили победу, однако спас самарцев гол Георгия Зотова в добавленное время. Представляем вашему вниманию обзор матча 6 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика» 2:1, который прошел 27 августа 2023 года в Самаре.

Тягучий футбол и ноли на табло

Первое, что бросалось в глаза, - стартовый состав «Крыльев». Вернее, огромные потери в линии атаки. С «Балтикой» не смогли сыграть Гарре, Писарский, Цыпченко, Ежов, Хубулов. Кроме того, вне заявки оказались травмированный Якуба и дисквалифицированный за красную карточку Бейл. При таком раскладе Игорю Осинькину пришлось поломать голову, чтобы расставить оставшихся игроков на поле.

И по первым минутам показалось, что наставник «Крыльев» и его помощники сконструировали очень даже хорошо работающий механизм. По крайней мере, хозяева начали бодро и провели несколько довольно опасных атак. В одной из них забивать мог центральный защитник Роман Евгеньев, но ему чуть-чуть не повезло – мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги ворот «Балтики».

Гости, впрочем, в защите не отсиживались. В Самаре в этом сезоне они уже выигрывали, в Кубке России, и не прочь были увезти домой и три очка в чемпионате.

Несколько раз самарские болельщики хватались за сердце – у ворот «Крыльев» было действительно опасно, однако то выручал Иван Ломаев, то балтийцам просто не везло.

Постепенно гости инициативу перехватили. «Крылья» совсем перестали подходить к воротам соперников, зато калининградцы атаковали стабильно и время от времени остро. Самарцам же, казалось, не хватало мускулов в атаке: молодые Салтыков и Карпицкий, а также Фернандо Костанца не могли продраться сквозь оборону команды Сергея Игнашевича.

На 40 минуте в штрафной «Крыльев» на газон рухнул игрок «Балтики» Ян Казаев, однако арбитр посчитал, что фола не было.

В первом тайме счет так и не был открыт – 0:0.

«Крылья» чуть не упустили победу

«Крыльям» нужно было что-то менять, однако ресурсов для этого у Игоря Осинькина было, мягко говоря, не много. Единственное, что сделал в перерыве главный тренер «КС» - выпустил Шитова вместо Карпицкого. Как оказалось позже, это было удачное решение.

Перерыв пошел самарцам на пользу. Салтыков после перехвата пробежал почти половину поля, закрывая мяч от соперника корпусом, и два раза прострелил. Вторая попытка оказалась удачной – Сергей Бабкин головой переправил мяч в ворота – 1:0.

«Балтика» ожидаемо пошла отыгрываться, однако «Крылья» эти эмоциональные атаки отбили.

На 68 минуте поле покинул автор забитого мяча Сергей Бабкин, вместо него вышел Дмитрий Иванисеня. И свой шанс забить у полузащитника был на 80 минуте: Иванисеня аккуратно покатил мимо вратаря, но и мимо ворот.

На 86 минуте «Балтика» получила право на стандарт прямо с границы штрафной площади «Крыльев», но удар приняла на себя стенка.

Тут же самарцы убежали в контратаку, но Никите Салтыкову не хватило сил уйти от защитника гостей.

Отыгралась «Балтика» на 88 минуте. После подачи с фланга борьбу на втором этаже выиграл Тамерлан Мусаев – 1:1.

Когда казалось, что команды так и доиграют, вышедший на замену Зотов сказал свое слово. На 91 минуте партнеры Георгия выцарапали мяч на фланге, Шитов прострелил, а Зотов замкнул – 2:1.

Примечательно, что Георгий после предсезонки с самарцами мог вообще покинуть «Крылья», но в клубе решили, что он нужен, и буквально перед этой игрой объявили о продлении контракта с футболистом.

Тут же «Крылья» могли убить интригу в этой матче, однако сначала Шитов после спринтерского забега не попал в ворота, а в следующей атаке Зотов попал во вратаря.

Впрочем, ни игрокам, ни болельщикам эти промахи настроение не испортили, самарцы победили и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» же осталась на 15-й строчке.

Уже в эту среду, 30 августа, «Крылья» сыграют дома с «Ахматом» в Кубке России, а калининградцы примут «Зенит».