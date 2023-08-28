Синоптики обещают днем до +22, но утром будет прохладно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается главный праздник всех школьников - День знаний. Его, как правило, встречают на свежем воздухе, поэтому хочется заранее знать, что приготовила самарцам небесная канцелярия. Рассказываем, какая погода будет в Самаре 1 сентября 2023 года.

Погода в Самаре 1 сентября 2023

По данным Gismeteo.ru, в День знаний 2023 в Самаре будет чудесная для осени погода. Ожидается ясный солнечный день. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Утро и ночь будут прохладными: до +17 градусов. Однако радужную картину может омрачить ветер. Его сила составит днем 5-8 м/c. Осадков не ожидается.

По прогнозу Яндекс.Погоды, 1 сентября 2023 года в Самаре будет скорее облачным, чем ясным. Малооблачно будет лишь ночью. Днем максимальная температура воздуха составит +22 градуса. Утром и ночью +12...+18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-4 м/с.