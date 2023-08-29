«Мне пришлось играть саму себя»: актеры Анастасия Талызина и Сергей Новосад представили в Самаре фильм «Я делаю шаг»

Во время съемок между актерами вспыхнули чувства. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Запах попкорна, красочные постеры, билеты на сеанс. Магия кино пронизывает не только залы кинотеатра, но и заставляет бурлить кровь зрителей сильнее. Современный российский кинематограф раскрывает в своих произведениях одни из самых важных вопросов нашего общества.

В Самаре состоялся предпремьерный показ фильма «Я делаю шаг» при участии актеров Сергея Новосада и Анастасии Талызиной. Фильм нацелен на популяризацию профессии учителя и затрагивает проблему людей с дислексией (это нарушение способности овладевания письмом и чтением). Журналист «КП-Самара» смогла добыть заветный билет в кино и даже пообщаться с популярными артистами.

«Вспоминал ужимки своих учителей»

Встреча состоялась в кинотеатре «Zoom cinema» в ТЦ «Эль Рио». Гостей встретил ведущий с танцами, песнями и конкурсами с призами. Перед началом кинопоказа к зрителям вышли главные герои романтической мелодрамы.

- Когда я читала сценарий, я просто не могла оторваться. Меня так тронула эта история: учитель литературы с дислексией. Раньше у меня не было таких ролей: всегда были более характерные и острые, а сейчас мне пришлось играть саму себя. Для меня этот проект стал чем-то важным и подарил прекрасных людей, - поделилась Анастасия Талызина.

Каждый артист примерил на себя свою роль не случайно: Анастасия хотела попробовать себя в новом образе, а Сергей вернулся в свое детство благодаря роли учителя.

- У меня мама педагог, да и в школе у меня всегда были теплые отношения с преподавателями. Когда я готовился к роли, старался вспомнить какие-то мамины истории, особенности и даже ужимки своих учителей. Чувствовал я себя в этом образе очень гармонично, да и на площадке с ребятами у нас царила дружеская атмосфера. Помню, как мы создавали заключительный эпизод на вокзале. По сценарию все действие происходило зимой, а мы снимались в +32. Все смотрели на нас как на дураков, но было весело, - вспоминает Сергей.

Ольга Акатьева, режиссер фильма, тоже выросла в учительской семье.

- Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры - учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое признание, и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас, - прокомментировала режиссер.

Фильм «Я делаю шаг» поднимает очень важную тему дислексии. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Я не знал, что такое дислексия»

Картина снята при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке администрации Псковской области.

Актер Сергей Новосад получил специальный приз за трогательное исполнение главной роли.

- Мой персонаж Саша имеет одну особенность, которую ото всех скрывает. На мой взгляд, его проблема - не дислексия, а то, как он к этому относится. Когда я прочитал сценарий, я не знал об этом расстройстве практически ничего. При подготовке к роли я смотрел видео-интервью людей с дислексией, о том, как к ним относились в школе, как у них происходит взаимодействие с другими. Я был поражен этими историями и хотел передать это в моем герое. Благодаря этой роли я понял, что у каждого человека есть что-то, что он предпочитает скрывать, а эта картина учит нас принятию, - комментирует Сергей.

Многие зрители пустили слезу во время просмотра (честно признаться, я тоже). Трогательная картина заставила переосмыслить многие вещи.

- Когда я прочитал сценарий, я понял - вот как нужно к себе относится! Если у тебя есть какие-то недостатки или особенности, то нужно попытаться научиться жить с ними и принимать себя, как это сделал мой персонаж Саша. Нужно себя любить и уважать именно такими, какие мы есть, со всеми плюсами и минусами, - воодушевляющее произнес артист.

Любовь на площадке

Ребята также рассказали, что съемки фильма проходили в двух городах России - Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России псковская школа N° 1. В фильме одними из ключевых второстепенных персонажей стали Мария Аронова и Равшана Куркова, которые также играли педагогов.

- Там есть сцена с огурцами. Это были местные, псковские огурцы, которые нам подарил один из педагогов первой школы. За все время я съел штук пятнадцать огурцов, из-за этого в какой-то момент Мария Аронова взаправду стукнула меня по руке и сказала грозное «Хватит!», но я, правда, не мог остановиться, - смеется Сергей Новосад.

По рассказам ребят, на съемочной площадке постоянно царил смех и веселье.

- Момент съемок пришелся также на время выпускных и последних звонков. Помню, в Пскове мы снимали очень трогательную сцену, в которой важна была тишина. Просто представьте, мы в самом разгаре душещипательного эпизода и тут откуда не возьмись раздается «Знаешь ли ты…», а на другом конце реки «…вдоль ночных дорог». Нам пришлось ждать, пока счастливые выпускники допоют, чтобы продолжить снимать. Пока ждали, правда, сами подпевали им, - вспоминает Сергей.

Подобная атмосфера благоприятна не только для укрепления коллектива и создания дружеских связей, но от нее также веет любовью. После просмотра фильма у каждого зрителя возникло подозрение либо Сергей и Анастасия гениальные актеры, либо между ними действительно возникла химия. Оказалось и то, и другое!

- На момент съемок фильма мы не были вместе, - тихо произнес Сергей.

- Сейчас, получается, совет да любовь, - выкрикнул кто-то из зала.

- Получается да, - смущенно ответил артист и посмотрел на свою партнершу.

Вот она - магия кино!