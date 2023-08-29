«Иконописцу простится всякий грех, кроме одного»: самарец пишет иконы, которые выставляет Третьяковка и покупают во всем мире

Иконописец признается – писать и реставрировать иконы он начал по зову сердца. Фото: из архива героя публикации.

Похоронив в Самаре жену и сына, Константин Боровков переехал в небольшое село Сколково Кинельского района, где начал писать и реставрировать иконы. Его работы выставляют в Третьяковке и отправляют за границу, а в Самаре он мало кому знаком.

Константин пишет лики на бересте и видит в этом Божий промысел. Каждая щербинка, полоска на материале задают сюжет. Был бугорок – стал куст, трещинка превратилась в речку.

Мастер сам заготовляет и обрабатывает бересту для своих работ, но пишет немного – считает у современного человека недостает глубины веры для написания икон.

Возвращая скрытые образы

Гораздо больше времени мастер отдает реставрации старых икон. Но зачастую возвращает заказчикам совсем не те образа, что они ему приносят. В традиции русской иконописи писать новую икон поверх старой – частое явление.

Иногда это делали из-за того, что старая икона приходила в негодность, истиралась, темнела. Раньше некоторые владельцы верили, что икона снова заблестит, если потереть ее песком или толченым кирпичом. Так старались, что стирали и краску, и, бывало, даже грунт. Потом шли к мастерам написать на доске новое изображение.

Темнели иконы от того, что в России их покрывали олифой, которая примерно лет через 80 окислялась и темнела. Достоинство олифы в том, что она, темнея, впитывала всю грязь и копоть, которых в домах с печным отоплением, многочисленными свечами и лампадами было в избытке.

- Ее отмоешь, а там чистые краски. Рублевская Троица была три раза записана. Последний раз в начале ХХ века записал Игорь Эммануилович Грабарь. Краски прозрачные, звонкие, - рассказывает реставратор.

Иногда переписывали сознательно. Закрашивали образы, которые казались похожими на старообрядческие, после революции так скрывали ценные иконы, выдавая за простые деревенские образа.

Есть иконы Константина Боровкова у епископа Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла и режиссера Эмира Кустурицы. Фото: из архива героя публикации.

По зову сердца

Реставрация - труд более долгий, кропотливый и трудный, чем написание новых икон. При этом платят за нее меньше. Поэтому в реставраторы идут те, кто трудится, повинуясь душевному порыву, а не ради заработка.

Этому благородному делу Боровков отдал больше тридцати лет, лишь время от времени позволяя себе написать собственную икону.

– Чем чище автор, чем меньше привносит личного творчества, тем лучше он делает свое дело. В иконе «я» художника не должно быть. Оно мешает проникновению света из мира иного на наш белый свет.

Современному человеку такое самоотречение дается нелегко, поэтому и иконописцев становится все меньше. Люди будут искренне молится лишь тому образу, автор которого почувствовал связь с иным миром. Сам Константин искренне верующий человек и, часто соприкасаясь с реликвиями, видел чудеса.

– Однажды нам принесли на восстановление простенькую с виду икону Спасителя под ризой. Но когда мы начали ее размонтировать, увидели, что изображение от иконы в негативе перешло на стекло, которое его закрывало. То есть от иконы шел поток света и впечатал образ в прозрачную поверхность. Прежде я только читал про такие чудеса. Не стали ничего делать с иконой и отдали хозяевам.

Иконописью Константин занялся в 1991 году, а уже в 1997 десять икон мастера выставили в Третьяковской галерее. Фото: из архива героя публикации.

История мастера

Боровков окончил с красным дипломом Самарское художественное училище, но чтобы прокормить семью, бросил живопись и пошел на завод.

Желание рисовать не пропало. Когда спустя много лет на глаза попался большой пласт бересты, он неожиданно для самого себя написал икону.

Иконописью занялся в 1991 году, а уже в 1997 году десять икон Константина Боровкова выставляются в Третьяковской галерее. Их начинают покупать коллекционеры Италии, Германии, Америки, Палестины, Израиля. Их дарят высокопоставленным священникам: иконы из Безенчукского района хранятся у епископа Софрония, епископа Назария и у епископа Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Есть самарская икона и у режиссера Эмира Кустурицы. Мастер работал в Иверском монастыре, написал ряд икон для Горненского женского монастыря в Иерусалиме.

Константин Боровков создал иконостасы для храма Рождества Богородицы в Отрадном, храма Сретенья в Борском, храма Казанской иконы Божьей Матери в Кинеле, храма преподобного Сергия Радонежского и храма Кирилла и Мефодия в Самаре и многих других.

Есть у мастера две мечты: памятуя народную присказку, что «Иконописцу простится всякий грех, кроме одного – если он свое умение не передаст молодым» мечтает открыть школу, а вторая – создать памятник Русскому крестьянину.