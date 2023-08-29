Кенгуру с ножами и вечно голодный верблюд: в Самаре снимают сериал про цирк

Работа на съемочной площадке кипит. Фото: Предоставлено "КП"

Свет, камера, мотор! Уже больше месяца в Самаре проходят съемки многосерийного фильма «Сальто-мортале». Большая часть киношного процесса проходит на территории цирка на улице Молодогвардейской.

Ажиотаж, вызванный неожиданным появлением съемочной группы на улицах города, подогревал интерес. Многие самарцы успели повстречать известных российских актеров. Роли в сериале исполняют Владимир Стержаков, Егор Кирячок, Иван Злобин, Илья Сигалов, Елена Валюшкина, Николай Добрынин, Сергей Чирков и другие. Журналисту «Комсомолки» удалось пробраться за кулисами и подглядеть, как же создается настоящее кино.

Стержаков - дрессировщик

Зайдя на площадку, я поняла, что значит выражение «процесс кипит». Все бегают, носятся с огромными камерами и костюмами. Повернув голову, я обомлела - на площадке еще и живая лошадь! По большей части все действие происходит на территории цирка, так как по художественной задумке главных героев сюда отправили на исправительные работы.

- Для меня было очень важно понять и примерить образ циркового человека. Благодаря этому проекту я убедился, что люди цирка отличаются от всех остальных, потому что, как правило, они одержимы своим делом. Их жизнь всегда связана с каким-то риском: будь то акробаты, жонглеры или дрессировщики. Каждый номер строится таким образом, чтобы у зрителя захватывал дух, поэтому, когда я читал сценарий, я понял, что придется вживаться в абсолютно другую плоскость, - поделился своими впечатлениями Владимир Стержаков.

Это не первая роль Владимира в амплуа циркового человека, но в этот раз он играет дрессировщика. На «попечительстве» артиста находятся два слона, тигры, верблюд, медведь и малышка-обезьянка.

- Проект очень сложный, так как связан с животными, но благодаря этому работать азартно и смешно. Всегда нужно быть начеку, так как тут никакой импровизации быть не может: верблюд и кенгуру, конечно, милые, но нужно быть осторожными, - рассказал актер.

«Рабочий день зависит от животных»

Верблюд по кличке Раф вечно голодный, так что тут нужно быть настороже, чтобы проказник не отобрал твое обеденное яблоко. Кенгуру так вообще по сериалу подает холодное оружие Эльзе, мечтательнице ножей, которую играет Тина Стойилкович.

- Это моя первая комедийная роль, но с уверенностью могу сказать, что эти съемки отличаются постоянным взаимодействием с животными. По сути у нас весь день зависит от их настроения. Мне очень нравится, что здесь нет насилия над животными. На съемочной площадке животные у нас на первом месте, - прокомментировала Тина.

Съемки продлятся до 9 сентября. Фото: Предоставлено "КП"

Рабочий день пушистых артистов длится всего два часа. Тут работает правило кто успел, тот и съел: если за определенное время что-то не успели отснять или животное устало - артисты выкручиваются сами. На самом деле не мудрено, что на площадке введены такие строгие правила касательно братьев наших меньших: одним из продюсеров сериала является Эдгард Запашный, генеральный директор Большого московского государственного цирка.

Метательница ножей и иллюзионист

Перед съемками, кстати, знаменитый дрессировщик организовал актерам экскурсию по Московскому цирку, а также провел обучение, как правильно взаимодействовать с животными. Но цирк - это ведь не только звери, а также трюкачи, гимнасты, клоуны и иллюзионисты.

- Когда я готовилась к роли, то тренировалась метать ножи. Мой инструктор говорил, что мое отношение к этому холодному оружию поменяется. Поначалу я не поверила, но это действительно так. Когда я приехала домой и взяла нож, чтобы нарезать хлеб, то очень удивилась: я стала анализировать объем оружия, его тяжесть, ибо от этого зависит то, как он будет лететь в цель, - делится опытом Тина Стойилкович.

Разговор с Тиной натолкнул меня на интересную мысль. Любопытно, Сергей Чирков, играющий фокусника, тоже научился цирковому ремеслу или это все магия кино будет вершить за него?

- Я играю иллюзиониста, это принципиально для цирковых людей. Моя роль единственная отрицательная в этом замечательном сериале, поэтому я стараюсь сыграть ее максимально обаятельно. Для того, чтобы вжиться в новый образ, я пообщался с различными фокусниками. Имена их не назову, ведь тогда это будет означать, что они раскрыли мне свои секреты, - рассказал Сергей.

«Оказался в цирке спустя 37 лет»

В Самаре съемки продлятся примерно до 9 сентября. За время, проведенное в городе, известные российские актеры успели много где побывать. Например, Владимир Стержаков исходил нашу набережную вдоль и поперек, а также побывал на Вертолетке. Тина Стойилкович так вообще прогулялась по всему историческому центру и даже забежала «На Дно». А вот Сергей Чирков все рабочие дни предавался ностальгии.

- Я родом из Новокуйбышевска, поэтому в Самаре прошли мои малолетние годы. Мое первое воспоминание связано с этим цирком. Когда мне было 2,5 года, мама проходила учебную практику в Самаре. Ей было всего 19 лет, она была студенткой, но смогла привести меня на цирковое представление. Спустя 37 лет я здесь снимаюсь, это просто удивительно. Как только я ступил на порог этого цирка, на моих глазах выступили слезы. Мне даже удалось посидеть на том же месте, на 4 ряду главных кулис, - признался артист.

Сергей рассказал, что в Самаре прошла его бурная подростковая молодость. Спустя столько лет многое изменилось, но по-прежнему на родной земле он чувствует себя хорошо. К нам он еще планирует вернуться.