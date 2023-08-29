1 сентября в этом году выпадает на пятницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день осени за парты сядут более 126 тысяч самарцев, впервые школьный порог переступят примерно 15 тысяч первоклассников, а 11-классниками станут 4,5 тысячи молодых людей. Такие цифры дает городская администрация. А мы рассказываем, какая программа мероприятий запланирована в Самаре 1 сентября 2023 года и куда сходить.

Что касается мер безопасности в этот день, то пока в двух районах Самарской области - Ставропольском и Кинельском - ввели запрет на продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет купить с 8 до 23 часов. Возможно, ближе к 1 сентября, количество районов с такими ограничениями вырастет.

1 сентября 2023 в Самаре: программа праздничных мероприятий в День знаний, куда сходить

Все школы Самары отметят День знаний традиционной торжественной линейкой с исполнением гимна страны и индивидуальной культурной программой. Все мероприятия в этом году будут вживую, не онлайн. Время начала праздничной программы у каждого учебного учреждения разное.

1 сентября во многих школах Самары и области пройдет просветительский марафон «Поделись своим знанием». Перед детьми онлайн выступят известные люди: руководители госкорпораций, спортсмены, артисты. Они поговорят с ребятами о культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте.

Различные праздничные активности запланированы также в ссузах и вузах Самары. Так, в Самарском государственном университете путей сообщения презентуют современную видеостудию «Джалинга» и откроют скульптуру, посвященную студенческим стройотрядам.

1 сентября в 10.00 в музее Алабина начнется праздничное мероприятие для детей и родителей, посвященное занимательному краеведению «КЛАССное время».

1 сентября с 13.00 в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет праздник. В программе - экскурсии и квесты. В этот день вход в Исторический парк бесплатный.

В Самарском зоопарке в 14.00 проведут увлекательный экологический квест о животных и растениях.

Бесплатная развлекательная программа для детей пройдет в парке Гагарина с 12.00 до 18.00 (возле аттракционов).

В крупных торговых центрах Самары – «Гудок», «Аврора», «Эль Рио», «Мега», «Мегасити», «Космопорт» - также ждут ребят на различные мероприятия. Большинство активностей бесплатное.