«Ребенок не должен делать уроки без перерыва»: врач рассказал, как сохранить осанку школьника и выбрать правильный рюкзак

Чтобы у ребенка была ровная спина, родителям надо правильно подобрать рюкзак и обувь, а еще следить за своим чадом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьные годы — настоящее испытание для детской спины. Тяжелый рюкзак, многочасовое сидение за партой — все это наносит вред осанке. Как сохранить спину здоровой и чему нужно уделить внимание во время учебы, рассказал заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Самары Андрей Шмельков.

Как отметил врач, сегодня самые главные враги детской спины — мобильные устройства. При длительном использовании смартфонов и планшетов у ребенка формируется сильное сгибание в грудном отделе позвоночника, что в свою очередь ведет к формированию сутулости. Поэтому важно контролировать, сколько времени школьник проводит с гаджетами. Лучше отправить его на прогулку или провести время вместе.

- Также в наше время очень распространен диагноз плоскостопие, поэтому особое внимание необходимо уделять обуви, — говорит Андрей Шмельков. — Она не должна быть слишком мягкой и, в то же время, слишком жесткой. Нужна золотая середина: обувь должна быть упругой, поддерживать стопу, но не сковывать движения. Если родители явно видят деформации обуви ребенка в процессе ее ношения, стоит обратиться к специалисту — детскому ортопеду.

Пагубно влияет на формирование осанки ребенка тяжелый рюкзак. Это тоже один из отягчающих факторов формирования сутулости. Как рассказал Андрей Шмельков, Роскачество перед началом учебного года указало характеристики «правильного» рюкзака для школьника: вес рюкзака без учебников для учеников начальных классов должен быть не более 700 граммов, для учащихся средних и старших классов — не более 1 кг. Плечевые ремни должны быть сделаны из вентилируемой ткани, регулироваться по длине, а крепление — быть прочным. Ширина лямки на плече должна быть не менее 3,5–4 см, а ниже — не меньше 2–2,5 см. Общая длина лямки — 60–70 см.

- Рюкзак нужно выбирать формоустойчивый, максимально прилегающий к спине ребенка, — говорит детский травматолог-ортопед. — Эти характеристики позволят распределить вес на плечи, талию и бедра. Для учеников начальной школы следует выбирать рюкзаки с ортопедической спинкой. Высота задней стенки рюкзака должна быть 30–36 см, высота передней стенки — 22–26 см, ширина — 6–10 см. Допускается увеличение размеров не более чем на 3 см.

По информации Роспотребнадзора, с учетом учебников и письменных принадлежностей рюкзак школьников должен весить не более 1,5 кг для учеников 1-2 классов, 2 кг для 3-4 классов, 2,5 кг для 5-6классов, 3,5 кг для 7-8 классов и 4 кг для 9-11 классов.

- Не стоит забывать и о том, что родители должны учить ребенка правильно носить рюкзак. Его нельзя носить только на одной лямке, нужно использовать обе лямки и проверять, что они настроены одинаково и одинаковой длины. Вообще с началом учебного года ребенок постоянно сталкивается с факторами, которые пагубно влияют на формирование осанки, поэтому родители должны проводить профилактические меры, направленные против ее искривления. Необходимо помнить, что время урока в школе подобрано не просто так. Это рассчитанное время, когда физическая, эмоциональная и интеллектуальная нагрузка на ребенка оптимальна. Поэтому когда школьник делает уроки дома, он не должен заниматься этим несколько часов без перерыва. Оптимально по времени имитировать ведение уроков в школе в домашних условиях. В перерывах ребенок может выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц спины”.

Одна из мер профилактики нарушения осанки — посещение спортивных секций. Если ребенок здоров, то любое занятие спортом в оптимальном режиме будет на пользу. Но важно помнить, что спортивные занятия — не лечебные, поэтому если у школьника есть ортопедические проблемы, необходимо совмещать спорт и лечебную физкультуру.

- Самый оптимальный вид спорта для ребенка — плавание, но нужно помнить, что этот вид спорта — не панацея, а всего лишь одна из мер профилактики для формирования правильной осанки.