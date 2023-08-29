«Это редкость и одно из самых крупных суперлуний»: Голубая Луна взойдет над Самарой в ночь на 31 августа

Жители Самарской области станут свидетелями уникального природного явления Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Жители Самары и Самарской области станут свидетелями редкого природного явления. По прогнозам астрономов, в ночь с 30 на 31 августа 2023 волжане смогут увидеть Голубую Луну. Эксперты утверждают: это настоящий подарок от матушки-природы в последний день лета. Журналист «КП-Самара» пообщалась с экспертами и выяснила, что это за феномен такой и где лучше наблюдать за спутником Земли.

Голубая Луна отменяется

По местным СМИ и пабликам в социальных сетях разлетелась информация, что над Самарской областью взойдет Голубая Луна. Это произойдет в последний летний день — с 30 на 31 августа 2023. Звучит, конечно, это все красиво, но никакой голубой луны, по словам самарского астронома, мы не увидим.

- Никакого голубого цвета у Луны не будет. Вот мой прогноз, - поделился с журналистом «КП-Самара» директор клуба Любителей Астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский. - Как была она красной и оранжевой на восходе, а потом желтой, так и будет. Под «Голубой Луной» люди подразумевают совсем другое.

Евгений Баранский утверждает: голубой Луну назвали англичане. Но дело здесь вовсе не в цвете спутника Земли, а в знаменитой крылатой фразе…

- У англичан есть такое выражение: «once in a blue moon», что означает: «однажды при голубой луне». Это эквивалент русскому выражению: «после дождичка в четверг», то есть очень редко. Отсюда и выражение «Голубая луна» получилось.

Второе полнолуние за месяц

Но в эту ночь Луна, и правда, будет особенной. Если быть точнее, спутник Земли взойдет над небом в полной фазе второй раз за месяц.

- Мы увидим второе полнолуние за месяц. Между двумя одинаковыми фазами у Луны 29,5 дней, поэтому раз в 2,7 года у Луны фаза полнолуния получается два раза в месяц. Это редкость! Так вот как раз второе полнолуние в месяце и называют «Голубой Луной», - говорит Евгений Баранский. – Есть еще традиционное определение этого природного явление. Оно связано со временем года, в котором вместо трех полнолуний получается четыре. Причем время года берется астрономическое. Например, лето начинается в день летнего солнцестояния. Как раз третье полнолуние из четырех в астрономический сезон и называется «Голубой Луной».

Срочно уезжайте из города!

Настоящим ценителям красоты небесного светила цвет Луны не очень-то и важен. Любители астрономии смогут полюбоваться последним летним полнолунием. Кстати говоря, самарцам в этом не будет препятствовать погода.

По данным Яндекс. Погоды, в Самаре в ночь с 30 на 31 августа 2023 ожидается ясная и теплая погода. А саму Луну будет хорошо видно в районе 3-4 часов утра.

- Голубая луна будет видна за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Для наблюдения за суперлунием следует выехать на природу подальше от черты города. Это одно из самых крупных суперлуний за год, поэтому его лучше не пропускать. При условии хорошей погоды и ясного неба можно будет наблюдать за ней всю ночь, - сообщил руководитель сервиса Яндекс. Погода Александр Ганьшин.

А вот Евгений Баранский уверен: уезжать из города необязательно.

- Полную Луну видно отовсюду и не только в 3-4 часа ночи, а на протяжении всей ночи.