Кишечник и мочевой пузырь выросли в пуповине: в Самаре хирурги провели сложную операцию младенцу с редкой патологией

От грозных осложнений малыша избавили врачи детской больницы им. Ивановой / Фото: vk.com/minzdrav_63
В Самаре хирурги провели сложную операцию новорожденному. Они спасли жизнь малышу, у которого выявили редкую патологию — внутренние органы у него развивались не в брюшной полости, а в пуповине. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.
Ребенок с редкой патологией появился на свет в Тольятти. У него выявили омфалоцеле — врожденный порок развития передней брюшной стенки. Встречается такой порок нечасто — от одного до пяти случаев на десять тысяч новорожденных.
— Внутренние органы брюшной полости ребенка развивались и росли не в брюшной полости, а в пупочном канатике. Патологию диагностировал детский хирург перинатального центра Тольятти, — рассказали в Минздраве.
Проводить операцию по спасению малыша решили в Самаре. Ребенка доставили в детскую больницу имени Н.Н. Ивановой на реанимобиле службы санавиации. Перед хирургическим вмешательством местные медики провели еще несколько обследований.
— Размер омфалоцеле был небольшой — 3,5 см. Это позволило выполнить первичную пластику брюшной полости собственными тканями. В ходе операции мы обнаружили, что в содержимое грыжевого мешка, помимо петель кишечника, входит и мочевой пузырь с очень коротким и широким свищевым каналом, — рассказал врач-хирург детской больницы Рамиль Баишев.
По словам детского хирурга Павла Сантимова, он впервые встретил такую особенность за 17 лет работы.
Несмотря на то, что патология оказалась не просто редкой, но и нестандартной, самарские медики успешно провели юному пациенту операцию. Они переместили органы в брюшную полость, свищ мочевого пузыря иссекли у основания и герметично все ушили. После этого хирурги сделали пластику передней брюшной стенки. Для этого использовали собственные ткани ребенка.
Таким образом, врачи смогли предотвратить грозные осложнения и сохранить ребенку качество жизни.
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