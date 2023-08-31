Кишечник и мочевой пузырь выросли в пуповине: в Самаре хирурги провели сложную операцию младенцу с редкой патологией

От грозных осложнений малыша избавили врачи детской больницы им. Ивановой / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре хирурги провели сложную операцию новорожденному. Они спасли жизнь малышу, у которого выявили редкую патологию — внутренние органы у него развивались не в брюшной полости, а в пуповине. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Всего один-пять случаев на 10 тысяч новорожденных

Ребенок с редкой патологией появился на свет в Тольятти. У него выявили омфалоцеле — врожденный порок развития передней брюшной стенки. Встречается такой порок нечасто — от одного до пяти случаев на десять тысяч новорожденных.

— Внутренние органы брюшной полости ребенка развивались и росли не в брюшной полости, а в пупочном канатике. Патологию диагностировал детский хирург перинатального центра Тольятти, — рассказали в Минздраве.

Доставили на реанимобиле в Самару

Проводить операцию по спасению малыша решили в Самаре. Ребенка доставили в детскую больницу имени Н.Н. Ивановой на реанимобиле службы санавиации. Перед хирургическим вмешательством местные медики провели еще несколько обследований.

— Размер омфалоцеле был небольшой — 3,5 см. Это позволило выполнить первичную пластику брюшной полости собственными тканями. В ходе операции мы обнаружили, что в содержимое грыжевого мешка, помимо петель кишечника, входит и мочевой пузырь с очень коротким и широким свищевым каналом, — рассказал врач-хирург детской больницы Рамиль Баишев.

По словам детского хирурга Павла Сантимова, он впервые встретил такую особенность за 17 лет работы.

Операция прошла успешно

Несмотря на то, что патология оказалась не просто редкой, но и нестандартной, самарские медики успешно провели юному пациенту операцию. Они переместили органы в брюшную полость, свищ мочевого пузыря иссекли у основания и герметично все ушили. После этого хирурги сделали пластику передней брюшной стенки. Для этого использовали собственные ткани ребенка.

Таким образом, врачи смогли предотвратить грозные осложнения и сохранить ребенку качество жизни.

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