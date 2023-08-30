1-й А-3 направо, 1-й Ж-2 - налево: линейка в самой большой школе Самарской области будет похожа на «Морской бой»

В школе будет новая система обозначения классов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Образовательный центр «Южный город» в этом году примет рекордное число первоклассников. В трех корпусах начнут обучаться 930 первоклашек.

Всего, по данным Министерства науки и образования Самарской области, в 2023/2024 учебном году в школах будут обучаться около 364 тысяч учащихся. Впервые в школу 1 сентября 2023 года придут более 39,5 тысяч первоклассников. Причем почти 1/40 всех первоклашек региона вместит одна из школ.

Наибольшее число первоклассников среди всех школ области - 930 - приняты в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу «Образовательный центр «Южный город» пос. Придорожный Волжского района.

- Наша школа похожа на космический корабль, - рассказывает один из педагогов образовательного учреждения, - первые дни своей работы я там просто терялся. В некоторых корпусах я до сих пор не бывал, хотя работаю уже несколько лет.

Начальное звено занимает отдельное крыло школы и разделено на корпуса, один из которых откроется 1 сентября 2023 года. Почти тысяча первоклашек будут разделены на 31 класс.

- Мы легко могли бы набрать 1-ый «Я» класс, - шутит преподаватель школы.

Но в Южном городе пошли своим путем. В образовательном центре решили не использовать весь алфавит, но создать более сложную систему.

Буквенные обозначения в каждом корпусе будут свои, т. е. к литере класса будет добавляться номер корпуса. Например: 1-й А-1, 1-й А-2, 1-й А-3.

Такое большое число учащихся объясняется высокой популярностью школы среди родителей Самары и области. Благодаря высокому уровню оснащения (например, у начальной школы есть свой отдельный спортивный зал) и исключительному уровню педагогов, детей сюда ведут не только из нового микрорайона города и окрестных сел, но и из Самары.

- У меня в классе есть дети, которых родители ежедневно возят от района «Парк Хауса», - рассказывает учитель, - много в школе и детей мигрантов. В Южном городе любят покупать жилье граждане Казахстана, например. Иногда первоклашки очень плохо говорят по-русски.

Благодаря квалификации педагогов проблему русского как иностранного удается решить довольно быстро, хотя таким детям приходится сложнее других, ведь английский - также обязательный предмет в программе с первого класса.

По данным Министерства науки и образования Самаркой области, все общеобразовательные организации региона готовы принять учеников 1 сентября 2023 года. Хотя, если взглянуть на данные которые дают сервисы по поиску работы, некоторые школы все же не до конца укомплектованы педагогами. Не менее 288 вакансий учителей размещены на одном из самых популярных сайтов.