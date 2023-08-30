Ныряла пять раз: жительница Самары спасла тонущего в озере четырехлетнего ребенка

Анна Халитова спасла тонущего малыша, но никому не рассказывала о своем героическом поступке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пляж в поселке Курумоч всегда был излюбленным местом отдыха для самарцев. Даже несмотря на то, что вода там мутная в конце купального сезона, там всегда было много отдыхающих. Летнее воскресенье тоже не стало исключением, но этот выходной мог омрачиться трагедией, если бы не смелый поступок инспектора исправительного центра №3 при КП-27 УФСИН по Самарской области Анны Халитовой. Храбрая женщина увидела в воде тонущего малыша и кинулась на помощь. Журналист «КП-Самара» узнала подробности героической истории.

Добрая и отзывчивая

Старший лейтенант внутренней службы УФСИН по Самарской области Анна Халитова в тот день вместе с мужем и детьми отправилась на семейный отдых на пляж близ поселка Курумоч. Анна, по словам коллег женщины, много времени проводит с семьей.

- Старшая дочка у нее сейчас учится в Самарском юридическом институте, а сын вместе с отцом поет патриотические песни, принимает участие в различных фестивалях. Сама Анна добрая и отзывчивая, занимается благотворительностью, - рассказывают коллеги.

Однажды коллега Анны сломала ногу и долго не могла ходить, тогда она помогала ей, привозила домой продукты и предметы первой необходимости.

Ныряла пять раз, пока не вытащила мальчика

Оказалось, что Анна Халитова не только добрая и отзывчивая, но еще и скромная. О том, что она спасла жизнь ребенку, женщина никому не сказала. Об этом узнали случайно - свидетели рассказали.

- Народу было много, вода очень мутная. Четырехлетний мальчик был в воде и внезапно начал захлебываться и тонуть. Рядом со мной стояла женщина, которая резко бросилась в воду, - вспоминает тот день самарчанка, которая была на пляже и все видела своими глазами.

Найти мальчика под толщей воды получилось не сразу. Пять раз женщина ныряла, пока все-таки не вытащила ребенка на поверхность. К счастью, малыш не успел нахлебаться воды.

- После этого женщина пошла к родителям и серьезно с ними поговорила. Я сразу поняла, что спасительница работает в правоохранительных органах, - рассказывает очевидица.

Случайной свидетельнице происшествия удалось узнать только имя и фамилию героини, а также то, что она работает в колонии в Самаре. Так коллеги узнали, что с ними служит настоящий герой, которая готова в любую минуту прийти на помощь.