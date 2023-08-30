Овсянников и Бейл не спасли: «Крылья Советов» потерпели третье поражение в Кубке

Вратарь "Ахмата" Опарин пропустил только один мяч, а его партнеры забили трижды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

30 августа 2023 года «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России сыграли в Грозном с местным «Ахматом» и проиграли 1:3. Рассказываем, что происходило во время матча.

Гол в раздевалку

На 4-й минуте в результате неточного паса игрок «Ахмата» Диванович оказался с мячом возле пустых ворот «Крыльев», но не успел попасть в створ с острейшего угла.

На 7-й минуте Шитов прострелил справа, и защитник «Ахмата» вынес мяч на угловой. После подачи с угла Бейлом Шитов сбросил мяч на Рахмановича, и тот не попал в створ.

На 15-й минуте Овсянников снял мяч с ноги Конате, готового замкнуть передачу во вратарскую.

На 20-й минуте Шитов головой бил с пяти метров, но мяч ушел вы ше.

На 31-й минуте Барач со штрафного нанес опасный удар, но вратарь Опарин сумел его отбить.

На 33-й минуте плотный удар удался Дивановичу, Овсянников отбил мяч перед собой, но Камило не сумел подстроиться под отскочивший мяч.

На 43-й минуте Бобер потерял мяч в единоборстве с Камило, тот бросил в прорыв Конате, и форвард открыл счет. Овсянников дотянулся до мяч кончиками пальцев, но тот все-таки влетел в у гол — 1:0.

Бейл сравнял, но ненадолго

На 50-й минуте игрок «Ахмата» сбил недалеко от штрафной вышедшего на замену Костанцу. Подошедший к мячу Бейл точно уложил мяч со штрафного в угол — 1:1.

Но уже через две минуты розыгрыш углового привел ко второму голу — отличился Челикович, которому никто не помешал пробить головой — 2:1.

Овсянников спасал, бил, но все равно пропустил

На 74-й минуте Бейл издалека попытался закинуть мяч за шиворот Опарину, но вратарь «Ахмата» сумел перевести мяч на угловой из-под перекладины.

На 84-й минуте Овсянников спас «Крылья» от третьего гола, «съев» выход два в одного. Атака «Ахмата» продолжилась, и Овсянников взял мяч еще после одного удара.

На 89-й минуте Овсянников спас команду от еще одного выхода один на один. В ответной атаке Зотов вешал на дальний угол вратарской, но Писарский не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую.

На 91-й минуте Овсянников пошел в чужую штрафную на подачу углового и нанес неплохой удар головой по воротам, но чуть-чуть не попал в створ.

На 93-й минуте игрок «Крыльев» выдал мяч прямо под удар Берише, но тот попал в штангу. И все-таки очередная контратака «Ахмата» привела к взятию ворот «Крыльев» - Олейников, выйдя один на один с Овсянниковым в сопровождении Зотова, сделал счет 3:1.