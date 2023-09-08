Вместо медикаментов – магнитная стимуляция: Самарские ученые разрабатывают новый метод лечения болезни Паркинсона

Ученые изучают память здоровых людей и пациентов с болезнью Паркинсона / Фото: СамГМУ

В Самаре ученые ищут новый способ лечения болезни Паркинсона и когнитивных нарушений. Они разрабатывают немедикаментозный метод. Он предполагает использование транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Об этом сообщает пресс-служба СамГМУ.

Лечение без таблеток

Болезнь Паркинсона — это заболевание головного мозга, сопровождающееся нарушением двигательных функций, снижением способности понимать и узнавать, психическими расстройствами и нарушениями сна. Чаще всего она развивается у людей старшего возраста. Болезнь Паркинсона лечат с помощью препаратов. В основном они направлены на снижения прогрессирования заболевания или на купирование отдельных проявлений.

Специалисты НИИ нейронаук самарского медуниверситета решили разработать новую методику лечения. С помощью магнитной стимуляции планируется прицельно воздействовать на нервные клетки пациента. Ученые рассчитывают, что этот способ позволит снизить вероятность появления побочных действий и повысить эффективность терапии.

Исследуют память здоровых людей и пациентов

Сейчас специалисты занимаются изучением рабочей памяти здоровых людей и особенности ее нарушения у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. В прошлом году они провели исследование среди 30 здоровых людей, теперь — с теми, кто страдает болезнью Паркинсона. Потом аналогичный эксперимент планируется провести с участием пациентов с сосудистой деменцией.

По результатам экспериментов специалисты намерены создать модель работы нейронов / Фото: СамГМУ

Ученые проводят исследования с помощью высокоплотной электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (фБИКС). Первая фиксирует электрическую активность мозга, а вторая визуализирует активность отдельных участков коры головного мозга.

— С помощью ЭЭГ мы регистрируем быстрые процессы, которые протекают в мозге в течение нескольких миллисекунд. Для пятисекундных, пятиминутных интервалов мы используем фБИКС. Это необходимо для оценки различных событий в центральной нервной системе, — рассказал директор НИИ нейронаук Александр Захаров.

Создадут модель работы нейронов

В дальнейшем ученые намерены создать модель работы нейронов. Она будет соответствовать когнитивным расстройствам при болезни Паркинсона и сосудистой деменции. На основе этой модели специалисты создадут персонализированный метод лечения, где вместо медикаментов будет использоваться ТМС.

— Зная, в какой зоне есть нарушения и какого они характера, мы можем моделировать магнитное воздействие так, чтобы оно прицельно воздействовало на определенный клеточный состав коры головного мозга. Мы сможем воздействовать не только на конкретную зону, но и учитывать при этом специфику нарушений именно у этого пациента, — подчеркнул Александр Захаров.

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