Лежал в груде мертвых тел, выжил в цунами, спас тысячи жизней: 100 лет самарскому хирургу Георгию Ратнеру

Георгий Ратнер возглавил кафедру факультетской хирургии в Куйбышевском мединституте в 1962 году и заведовал ей до своей смерти в 2001-м. Фото: историческая-самара.рф

Знаменитому самарскому хирургу Георгию Ратнеру 1 сентября 2023 года исполнилось бы 100 лет. К юбилею профессора «КП-Самара» вспоминает наиболее примечательные факты его биографии.

Троллейбус вместо скальпеля

На роду Георгию Ратнеру было написано работать в медицине. Он родился в семье медиков, причем его отец был известным хирургом, а впоследствии — основателем уральской научной школы онкологов.

Но с юности отличавшийся упрямым характером Георгий решил не идти по «проторенной дорожке», а избрал поначалу стезю инженера, отправившись учиться по окончании школы в Московский энергетический институт. В столице его и застало начало войны.

И юному Георгию Ратнеру пришлось срочно научиться водить троллейбус, сев за баранку транспортного средства вместо тех, кто ушел на фронт. Георгий, впрочем, вскоре тоже записался в добровольцы.

Остаться в живых помогли вши

В Одессе Георгий обучился военному делу в артиллерийском училище и отправился на фронт. Командовал взводом оптической разведки, четырежды был ранен.

Четвертое ранение оказалось самым серьезным. Молодой лейтенант лежал в груде окровавленных тел без сознания и вполне мог оказаться в братской могиле. Впоследствии он не раз говорил, что благодарен за жизнь таким мелким и, казалось бы, неприятным созданиям, как вши. Почувствовав теплую кровь, полчища насекомых сползлись с окоченевших трупов на живое тело, и благодаря этому похоронная бригада отправила контуженного бойца не в могилу, а в госпиталь.

Георгий выжил, но его правая рука утратила способность двигаться, и лейтенанта комиссовали. Отец (который, как мы помним, был медиком-хирургом) забрал сына из военного госпиталя домой в Свердловск. И попытался «оживить» его руку с помощью передовых для того времени методов физиотерапии.

Случилось чудо: рука вновь начала двигаться. А Георгий настолько впечатлился результатом, что все-таки решил пойти по родовой стезе и выучиться на хирурга.

Впоследствии многие его ученики и пациенты говорили о мягких, невероятно проворных, «кошачьих» движениях его рук. Никто не мог и предположить, что его правая кисть когда-то вообще была лишена движения.

Отбил чужую жену, попал в ссылку, пережил цунами

Сам пережив чудо восстановления, Георгий Ратнер позже в медицине всегда стремился к новаторским методам, брался за те случаи, в которых 99 хирургов из 100 спасовали бы, пытался спасать безнадежных больных — и нередко спасал вопреки всему.

Рисковать и не бояться опасностей было вообще в характере Ратнера, в том числе в житейских ситуациях. Одна из них стоила ему ссылки на Дальний Восток вместо работы в Москве. Перевод молодого уральского хирурга в столицу был делом уже решенным, но Георгий «недальновидно» в этот момент влюбился в женщину, бывшую замужем за одним высоким военным чином. Рычаги воздействия у обиженного подполковника были — вместо Москвы Ратнера сослали на Курилы, но его любовь предпочла уехать в «ссылку» вместе с ним.

5 ноября 1952 года мощное цунами стерло с лица земли городок Северо-Курильск. Из шести тысяч населения погибло, по разным данным, от полутора до двух с половиной тысяч. Ратнер остался в живых — у мироздания были на молодого хирурга свои планы.

Риск, но не безрассудство

Там же, в «ссылке», в Комсомольске-на-Амуре Ратнер сделал свою первую операцию на легком. Без нынешних технологий, без практики постоперационной реабилитации. Пациент, которого в условиях Дальнего Востока 50-х годов никто не знал толком, как выхаживать, спустя месяц умер.

- Плох тот хирург, под ножом которого не умирали люди, - такую парадоксальную мысль высказывал позже Георгий Ратнер.

Он имел в виду бесстрашие рисковать там, где многие даже не стали бы пытаться и оставили бы человека умирать без операции. Он давал шанс людям, казалось бы, «приговоренным», и многие за этот шанс цеплялись.

Но риск вовсе не означал безрассудства. Совсем напротив, уже возглавляя кафедру в Куйбышевском медицинском институте, Ратнер ввел такое правило, когда молодых хирургов «гоняли» по разным направлениям, чтоб они имели практику действий в большинстве непредвиденных ситуаций. Чтобы они не оказывались беспомощными при различных осложнениях в ходе операции.

Ратнер видел назначение медицины в том, чтобы не просто спасти или продлить жизнь человеку, но чтобы эта жизнь оставалась качественной. Массу жизней он спас сам, вставая к операционному столу, еще большее количество — опосредованно, выпустив большое количество учеников, внедряя хирургические инновации (которые теперь кажутся рутиной), обеспечивая клинику передовыми техническими новшествами и сам изобретая технические аппараты жизнеобеспечения во время операций.

«Как выйти живым из больницы»

Еще одним даром Георгия Ратнера была способность к емкому и хлесткому выражению мыслей. Не без классического юмора медиков на грани цинизма, но с самоиронией как в отношении себя самого, так и всей медицинской отрасли. Чего стоит название одной из его книг: «Как выйти живым из больницы».

Он сознательно шлифовал выражения, выпустив четыре книги афоризмов. Вот некоторые из них:

«Медицина - это наука сложно, долго и дорого умирать»,

«Глупость - это не только отсутствие ума, но и отсутствие необходимости его иметь»,

«Неудачник - это не перст судьбы, это черта характера»,

«Любители сладкого часто попадают или к стоматологу, или к венерологу»,

«Учись у собственного организма, как нужно молча, не жалуясь и без проклятий, делать свою необыкновенно сложную и трудную работу в постоянно меняющихся условиях существования».

Именем почетного гражданина Самары Георгия Ратнера назван бывший 13-й проезд в Советском районе областного центра.