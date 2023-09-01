«Пряталась от мамы ученика в кабинке туалета»: школьный учитель откровенно рассказала, что ее раздражает в работе

Школьный учитель рассказала, что ее бесит в работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, как и по всей стране, в пятницу 1 сентября прозвенел первый звонок, ознаменовавший начало нового учебного года. Прошли и классные часы. Журналист «КП-Самара» заглянула в одну из городских школ и пообщалась с учителем средних классов Марией Петиной (имя героя публикации изменено - Прим.ред.). Женщина откровенно рассказала, что ее раздражает в работе и почему ей приходится прятаться от родителей своих учеников.

«Мечтала работать с детьми, а приходится с их родителями»

Мария Александровна трудится учителем в одной из самарских школ уже больше 10 лет. Стаж приличный. Женщина призналась: любопытных историй поднакопилось достаточно. По словам волжанки, тяжелее всего в работе ей дается общение с родителями учеников.

- Мне очень нравится общаться с детьми. Это логично, я же мечтала стать учителем, - говорит Мария. - Но я никак не ожидала, что мне придется настолько часто пересекаться с родителями моих учеников. Они меня из под земли достанут!

Шутки шутками, но Мария уверяет: мамы школьников мало что понимают в этикете. Например, зачастую педагогу приходится отвечать на звонки в весьма неприличное время.

- Я очень терпеливый человек, но иногда хочется отправить родителей очень-очень далеко. Почему-то мамы моих учеников считают, что нормально звонить мне в девять часов вечера и просить припугнуть их ребенка, мол, чтобы он сделал домашнее задание, - поделилась с журналистом «КП-Самара» учительница. - Сейчас я вполне серьезно. Подобных случаев на моей памяти было немало.

«Родительское собрание создано для общения»

Это не весь ужас. Самарчанке в буквальном смысле приходится прятаться от родителей школьников на улице, в магазине или в общественном транспорте.

- Я понимаю, что каждая мама переживает за успехи своего чада и иногда могут появляться вопросы, но для этого и созданы родительские собрания! Но нет, эти чудо-женщины подлавливают меня на кассе в продуктовом или у примерочной магазина одежды. Увы, встреча не заканчивается лишь дружелюбным приветствием и улыбками… Я должна обязательно рассказать об оценках, поведении и уникальных особенностях 13-летнего умнички-ванечки.

Мария призналась: один раз ей даже пришлось прятаться в кабинке туалета, чтобы не столкнуться с надоедливой родительницей.

- Стыдно, но это так! Просто за пределами школы мне хочется быть собой… Разве я многого прошу?

«Этому меня в университете не учили»

Кстати, сейчас под крылом классной мамы 26 шестиклассников.

- Я уже запаслась валерьянкой на целый учебный год вперед, - смеется женщина. - Ладно, на самом деле я обожаю своих ребят, хоть и бывает тяжело. С детьми у меня получается ладить лучше, чем со взрослыми.

Педагог отметила: сегодняшние школьники предпочитают более свободное дружеское отношение к учителю. По мнению Марии, здесь лучше подстраиваться под запросы маленьких людей, но все же не стоит поддаваться на каждый каприз.

- Общение с детьми — целое искусство! Нельзя сделать даже один неправильный шаг. Я не хочу быть врагом для своих детей, но при этом стараюсь сохранять между нами дистанцию и взаимоуважение.

Для Марии Александровны настоящий враг — работа с бумагами. Из-за бесконечных отчетов она даже подумывает об уходе из школы.

- Мало того, что от этих обязанностей никак нельзя отвертеться, так еще и этот труд не оплачивают! Это справедливо? Я лучше бы это время потратила на учеников. А вся эта бумажная работа…этому меня в университете не учили.