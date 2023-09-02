Счет в матче с пенальти открыл Фернандо Костанца. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили «Факел» в матче 7 тура РПЛ. Игра проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:0, по голу забили Фернандо Костанца, Амар Рахманович и Владислав Шитов. Представляем вашему вниманию обзор матча 7 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Факел», который прошел 2 сентября 2023 года в Самаре.

«Факел» сам привез себе гол

Когда эти команды встречались в прошлый раз, «Факел» втянул «Крылья» в тягучий и жесткий футбол с обилием фолов. Тот матч разбился на эпизоды, что было на руку воронежцам, и «Факел» добился победы.

У тренерского штаба «КС» были опасения, что команда Вадима Евсеева снова будет придерживаться такой стратегии, что явно было не на руку самарцам. Большое количество фолов чревато новыми травмами, а игроков в лазарете у «Крыльев» много.

Эти опасения отчасти подтвердились – «Факел» играл жестко и дерзко, а еще в первые минуты навалился на самарскую команду всем весом. «Крылья» пытались выходить из-под давления за счет быстрых выпадов. Получалось с переменным успехом.

Запал «Факела» обернулся против него: на 26 минуте Игорь Калинин в своей штрафной отмахнулся от Фернандо Костанцы и попал рукой бразильцу в лицо. Гости тут же бросились к арбитру с претензиями, но судья был непреклонен, а бригада на ВАР подтвердила, что фол был.

Костанца сам подошел к точке и положил мяч в угол. Вратарь направление удара угадал, но вытащить не смог – 1:0.

На 38 минуте у «Факела» был отличный шанс, чтобы сравнять, но Иван Ломаев спас самарцев. Вратарь «Крыльев» сначала правой рукой отразил удар Сергея Божина, а потом левой рукой смахнул мяч с ноги другого игрока «Факела».

Конец тайма самарцы провели в атаке, плетя паутину из передач вокруг штрафной и внутри нее, но защита гостей отразила все нападки волжан.

После свистка на перерыв страсти на поле не утихли: игроки воронежской команды снова бросились что-то доказывать судье, а Игорь Калинин в этой перепалке отметился еще одним достижением со знаком минус – получил желтую за разговоры.

Рахманович и Шитов убили интригу в матче

Во втором тайме картина не поменялась: «Крылья» больше атаковали, «Факел» много нарушал правила. Один из стыков привел к вынужденной замене у самарцев – Максима Витюгова заменил Дмитрий Иванисеня.

На 63 минуте очередь спасать свою команду настала у вратаря «Факела» Виталия Гудиева. Он вытащил удар Романа Евгеньева после подачи углового. Тут же гости бросились в контратаку: Евгений Марков пробил плотно, но прямо в штангу.

На 66 минуте «Крылья» забили второй. Амар Рахманович запустил атаку и сам же ее завершил ударом головой после подачи Николая Рассказова– 2:0.

Спустя три с небольшим минуты самарцы забили третий. И сделали это очень красиво – Владислав Шитов с границы штрафной площади запустил мяч почти в девятку ворот «Факела». 3:0.

Спустя несколько минут Игорь Осинькин убрал обоих авторов забитых во втором тайме мячей – вместо Шитова и Рахмановича вышли Георгий Зотов и Владимир Писарский. Для последнего это первое появление в чемпионате России после получения травмы, Писарский не играл в РПЛ с мая.

На 77 минуте Бейл оказался на газоне после стыка с Калининым, но судья фола не увидел. Защитника «КС» уже готовы были менять, но Бейл показал, что готов продолжать игру.

Конец матча «Крылья» провели в атаке. Уже в добавленное время вышедший на замену Егор Карпицкий мог забивать четвертый, но удар отразил вратарь «Факела» Гудиев.

Финальный свисток зафиксировал победу самарцев 3:0, которая позволила «Крыльям» подняться на первое место в турнирной таблице. Как минимум до игр «Краснодара» и «Зенита».