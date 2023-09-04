Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2023 8:00

Нянька для школяра: гувернантка рассказала о требованиях современных родителей и об ошибках, которые они совершают

Гувернантка Юлия Черняева рассказала об ошибках родителей школьников
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Гувернантка может стать хорошим помощником для родителей школьников

Гувернантка может стать хорошим помощником для родителей школьников

Фото: Евгения ГУСЕВА

Учебный год все ближе, и перед родителями младшеклассников встает вопрос – кто будет забирать ребенка из школы и делать с ним «домашку»? Ведь продленки и неработающие бабушки есть далеко не у всех. Приходится привлекать на подмогу нянь да гувернеров. Гувернантка со стажем откровенно рассказала о своей работе, о требованиях современных родителей и об ошибках, которые мамы и папы совершают при найме няни для школьника.

«Пришлось изучать «Роблокс» и смотреть ютуберов»

- Главное требование у современных родителей – это умение найти с ребенком общий язык, - рассказывает гувернантка с 10-летним стажем Юлия Черняева. - Иногда это может быть непросто, ведь современные дети – не такие, какими были мы или наши родители. Они более инфантильные, часто не могут приготовить или даже разогреть еду, предпочитая фастфуд, они выросли на гаджетах и хотят, чтобы гувернантка разделяла их интересы, чтобы им было интересно с ней поговорить. Приходится соответствовать. Я знала, что такое «Майнкрафт», но ради своих воспитанников пришлось освоить еще «Роблокс» (онлайн-игра – прим.ред.), посмотреть и послушать некоторых ютуберов, чтобы показать свою современность. Зато это помогло мне завоевать авторитет и доверие детей.

ОШИБКА: Нередко родители вовсе перекладывают на детей выбор няньки. Мол, если ему нравится – берем, если нет – не подходит. Это неправильно. Дети не способны критически оценить кандидата. Например, вы знали, чтоб большинство из них выберет блондинку просто из-за цвета волос? Я брюнетка, и мне приходилось слышать на первой встрече «ты мне не нравишься». Но потом мы прекрасно ладили. Родителям нужно опираться на свои впечатления, на то, насколько вам комфортно с этим человеком, насколько он разделяет ваши ценности. А с ребенком хорошая няня, поверьте, общий язык найдет.

«Делали замечания из-за двоек»

- Одна из главных задач гувернантки – уроки. Объяснить материал, который не смог растолковать учитель, сделать «домашку», собрать портфель. Лишь единицы детей сегодня способны делать это самостоятельно, а у родителей все это требует слишком много ресурсов. Самое главное и самое сложное - замотивировать ребенка. Получается не всегда, но, как правило, гувернантке, постороннему человеку сделать это проще, чем родителям. Хотя полностью перекладывать на гувернантку ответственность за учебу ребенка – неверно. Одной моей коллеге мама мальчика постоянно делала замечания, если тот приносил двойки. Это было не слишком приятно.

В последнее время практически все родители требуют от гувернантки знание иностранного языка. В основном английского, но иногда нужен еще французский или немецкий. Причем говорить с ребенком надо по-английски не два-три часа в день, а все время, кроме выполнения домашних заданий.

ОШИБКА: Бывает, что во время собеседования кандидат вам нравится, но вы решаете «посмотреть еще». Это ошибка – вы начинаете сравнивать остальных с первым, колеблетесь, а за это время понравившийся вам кандидат находит другую семью. В моей практике такое бывало. Если есть симпатия – лучше попробовать поработать.

Конфликты с бабушками и дополнительные обязанности

Я стараюсь выбирать вакансии, где в семьях нет бабушек - во всяком случае тех, кто присутствует в жизни внуков постоянно. Моя задача как гувернантки – слышать требования родителей ребенка и следовать им. Но у бабушек часто свой взгляд на то, как надо кормить ребенка, во что его одевать, о чем говорить, который с мнением родителей не совпадает. Если возникает недопонимание, иногда приходится идти на хитрости. Например, как-то моей коллеге пришлось вместе с ребенком читать религиозную литературу, которую любила бабушка, чтобы убедить подозрительную старушку в своей «благонадежности». А вообще лучше такие моменты проговаривать заранее.

ОШИБКА: Не проговорить все обязанности и детали четко и подробно «на берегу». Лучше – письменно. Это убережет от взаимных недопониманий и обид. Кстати, пытаться найти гувернантку или няню с функциями домработницы, повара, уборщицы – это тоже ошибка. Совмещать такие обязанности практически нереально. На такое согласится либо человек в безвыходной ситуации – а когда жизнь немного наладится, сразу уйдет. Либо такая гувернантка будет заниматься детьми по остаточному принципу.

«Доверяйте не полиграфу, а личной беседе»

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности. Особенно когда оставляет его с посторонним человеком, гувернанткой. В агентствах очень любят говорить, что «все кандидаты проверены от и до», но, увы, это не всегда так. Анализы могут меняться, полиграф, который часто заставляют проходить, после некоторой подготовки спокойно можно «обмануть» да и в целом это довольно поверхностное исследование. Вместо этого лучше попросите у гувернантки базовые анализы на ВИЧ и гепатит, справку об отсутствии судимости и ориентируйтесь на свою интуицию. Лучше заранее подготовить список вопросов, которые для вас важны, чтобы не забыть их при беседе. Меня, например, чаще всего спрашивают, как я поведу себя в той или иной ситуации. А еще – есть ли у меня проблемы с алкоголем.

ОШИБКА: Брать няню, основываясь на рекомендации знакомых, друзей. Очень распространенное заблуждение. Часто оказывается, что няня, от которой в восторге ваши знакомые, вас совершенно не устраивает. Все дело в том, что в каждой семье свой уклад, свои правила. Иногда дело в совсем незначительных нюансах. Например, одна мама за ужином после работы любит выслушать доклад об успехах ребенка за день, а другую это раздражает, так как она хочет поесть в тишине. Так что с няней даже с самыми хорошими рекомендациями обязательно нужно беседовать, чтобы понять - подойдет ли она лично вам.

КОМПЕТЕНТНО

Татьяна Чернышева, гувернантка агентства «Няня-сервис»:

- Мамам и папам важно отдавать себе отчет в том, что гувернантка пришла в вашу семью на время. Не стоит перекладывать на нее всю ответственность за ребенка, его здоровье, мировоззрение, судьбу. Гувернантка выполняет строго определенные функции, и не нужно ожидать, что сейчас посторонний человек сотворит чудо и моментально перевоспитает вашего ребенка. Главная ответственность за детей всегда лежит на их родителях.

КАРТИНА ДНЯ