Нянька для школяра: гувернантка рассказала о требованиях современных родителей и об ошибках, которые они совершают

Гувернантка может стать хорошим помощником для родителей школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

Учебный год все ближе, и перед родителями младшеклассников встает вопрос – кто будет забирать ребенка из школы и делать с ним «домашку»? Ведь продленки и неработающие бабушки есть далеко не у всех. Приходится привлекать на подмогу нянь да гувернеров. Гувернантка со стажем откровенно рассказала о своей работе, о требованиях современных родителей и об ошибках, которые мамы и папы совершают при найме няни для школьника.

«Пришлось изучать «Роблокс» и смотреть ютуберов»

- Главное требование у современных родителей – это умение найти с ребенком общий язык, - рассказывает гувернантка с 10-летним стажем Юлия Черняева. - Иногда это может быть непросто, ведь современные дети – не такие, какими были мы или наши родители. Они более инфантильные, часто не могут приготовить или даже разогреть еду, предпочитая фастфуд, они выросли на гаджетах и хотят, чтобы гувернантка разделяла их интересы, чтобы им было интересно с ней поговорить. Приходится соответствовать. Я знала, что такое «Майнкрафт», но ради своих воспитанников пришлось освоить еще «Роблокс» (онлайн-игра – прим.ред.), посмотреть и послушать некоторых ютуберов, чтобы показать свою современность. Зато это помогло мне завоевать авторитет и доверие детей.

ОШИБКА: Нередко родители вовсе перекладывают на детей выбор няньки. Мол, если ему нравится – берем, если нет – не подходит. Это неправильно. Дети не способны критически оценить кандидата. Например, вы знали, чтоб большинство из них выберет блондинку просто из-за цвета волос? Я брюнетка, и мне приходилось слышать на первой встрече «ты мне не нравишься». Но потом мы прекрасно ладили. Родителям нужно опираться на свои впечатления, на то, насколько вам комфортно с этим человеком, насколько он разделяет ваши ценности. А с ребенком хорошая няня, поверьте, общий язык найдет.

«Делали замечания из-за двоек»

- Одна из главных задач гувернантки – уроки. Объяснить материал, который не смог растолковать учитель, сделать «домашку», собрать портфель. Лишь единицы детей сегодня способны делать это самостоятельно, а у родителей все это требует слишком много ресурсов. Самое главное и самое сложное - замотивировать ребенка. Получается не всегда, но, как правило, гувернантке, постороннему человеку сделать это проще, чем родителям. Хотя полностью перекладывать на гувернантку ответственность за учебу ребенка – неверно. Одной моей коллеге мама мальчика постоянно делала замечания, если тот приносил двойки. Это было не слишком приятно.

В последнее время практически все родители требуют от гувернантки знание иностранного языка. В основном английского, но иногда нужен еще французский или немецкий. Причем говорить с ребенком надо по-английски не два-три часа в день, а все время, кроме выполнения домашних заданий.

ОШИБКА: Бывает, что во время собеседования кандидат вам нравится, но вы решаете «посмотреть еще». Это ошибка – вы начинаете сравнивать остальных с первым, колеблетесь, а за это время понравившийся вам кандидат находит другую семью. В моей практике такое бывало. Если есть симпатия – лучше попробовать поработать.

Конфликты с бабушками и дополнительные обязанности

Я стараюсь выбирать вакансии, где в семьях нет бабушек - во всяком случае тех, кто присутствует в жизни внуков постоянно. Моя задача как гувернантки – слышать требования родителей ребенка и следовать им. Но у бабушек часто свой взгляд на то, как надо кормить ребенка, во что его одевать, о чем говорить, который с мнением родителей не совпадает. Если возникает недопонимание, иногда приходится идти на хитрости. Например, как-то моей коллеге пришлось вместе с ребенком читать религиозную литературу, которую любила бабушка, чтобы убедить подозрительную старушку в своей «благонадежности». А вообще лучше такие моменты проговаривать заранее.

ОШИБКА: Не проговорить все обязанности и детали четко и подробно «на берегу». Лучше – письменно. Это убережет от взаимных недопониманий и обид. Кстати, пытаться найти гувернантку или няню с функциями домработницы, повара, уборщицы – это тоже ошибка. Совмещать такие обязанности практически нереально. На такое согласится либо человек в безвыходной ситуации – а когда жизнь немного наладится, сразу уйдет. Либо такая гувернантка будет заниматься детьми по остаточному принципу.

«Доверяйте не полиграфу, а личной беседе»

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности. Особенно когда оставляет его с посторонним человеком, гувернанткой. В агентствах очень любят говорить, что «все кандидаты проверены от и до», но, увы, это не всегда так. Анализы могут меняться, полиграф, который часто заставляют проходить, после некоторой подготовки спокойно можно «обмануть» да и в целом это довольно поверхностное исследование. Вместо этого лучше попросите у гувернантки базовые анализы на ВИЧ и гепатит, справку об отсутствии судимости и ориентируйтесь на свою интуицию. Лучше заранее подготовить список вопросов, которые для вас важны, чтобы не забыть их при беседе. Меня, например, чаще всего спрашивают, как я поведу себя в той или иной ситуации. А еще – есть ли у меня проблемы с алкоголем.

ОШИБКА: Брать няню, основываясь на рекомендации знакомых, друзей. Очень распространенное заблуждение. Часто оказывается, что няня, от которой в восторге ваши знакомые, вас совершенно не устраивает. Все дело в том, что в каждой семье свой уклад, свои правила. Иногда дело в совсем незначительных нюансах. Например, одна мама за ужином после работы любит выслушать доклад об успехах ребенка за день, а другую это раздражает, так как она хочет поесть в тишине. Так что с няней даже с самыми хорошими рекомендациями обязательно нужно беседовать, чтобы понять - подойдет ли она лично вам.

КОМПЕТЕНТНО

Татьяна Чернышева, гувернантка агентства «Няня-сервис»:

- Мамам и папам важно отдавать себе отчет в том, что гувернантка пришла в вашу семью на время. Не стоит перекладывать на нее всю ответственность за ребенка, его здоровье, мировоззрение, судьбу. Гувернантка выполняет строго определенные функции, и не нужно ожидать, что сейчас посторонний человек сотворит чудо и моментально перевоспитает вашего ребенка. Главная ответственность за детей всегда лежит на их родителях.