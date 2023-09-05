Уборка космического мусора станет эффективнее: в Самаре ученые рассчитали, как ведут себя спутники после «солнечного» удара

Ученые провели исследование на основе спутника связи Starlink компании Илона Маска SpaceX / Фото: Самарский университет
Ученые и студенты Самарского университета имени академика С.П. Королева придумали, как повысить эффективность уборки космического мусора на орбите. Они рассчитали модель поведения спутника, получившего температурный («солнечный») удар. В качестве образца был взят типовой спутник связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.
Так, после окончания срока активного существования спутники становятся неуправляемым космическим мусором. Чтобы они не столкнулись на орбите с другими объектами, их необходимо убирать. Один из способов – буксировка с помощью различных тросовых систем. Однако он не учитывает явление, когда спутник получает температурный удар. Происходит это, когда аппарат, двигаясь по орбите, выходит из тени Земли и попадет под лучи Солнца. В результате он может сорваться с тросовой системы буксировщика, и его придется вновь ловить и цеплять. Это увеличивает и время, и энергию, потраченные на уборку космического мусора.
Исследование, проведенное в Самаре, позволит улучшить уборку космического мусора / Фото: Самарский университет
– Когда спутник находится в тени Земли, температура его корпуса может опускаться до -150 градусов Цельсия, а солнечные лучи могут его нагреть до +150 градусов. Резкий перепад температур приводит к деформации упругих элементов аппарата. Из-за того возникает сила инерции, спутник получает микроускорение. Он начинает вращаться и скрывается с «крючка» мусоросборщика, – рассказали в пресс-службе самарского вуза.
По словам одного из авторов научной работы – студентки института авиационной и ракетно-космической техники Александры Николаевой, к температурному удару наиболее уязвимы солнечные батареи. Температурные воздействия на них могут привести к очень высоким микроускорениям.
Чтобы рассчитать модель поведения попавшего под «солнечный» удар космического аппарата, ученые использовали основные характеристики типового спутника Starlink массой 260 кг. У него одна панель солнечных батарей общей массой 75 кг и размерами 9,6х3,2х0,006 м. Исследование показало, что если аппарат попадет под температурный удар, ему обеспечены «выкрутасы» на орбите.
– Авторы исследования рассчитали поведение спутника, подвергающегося температурному удару. Были получены зависимости возмущающего момента и оценено возникающее из-за него угловое ускорение. Такое возмущение просто необходимо учитывать при транспортировке космического мусора тросовыми системами. Результаты исследования, безусловно, пригодятся при проектировании эффективных систем уборки космического мусора, – подчеркнул профессор кафедры теоретической механики и кафедры космического машиностроения Андрей Седельников.
Одного из авторов научной работы – студентку Александру Николаеву – удостоили медали и премии РАН / Фото: Самарский университет
Отметим, что исследование получило финансовую поддержку Российского научного фонда. По его итогам одну из его участниц – Александру Николаеву – удостоили медали и премии РАН.
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