Ремонт фонтана и слоны в строительных лесах: что происходит на месте реконструкции Дачи Головкина в Самаре

Реставрация Дома со слонами идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом со слонами откроют для публики в сентябре 2024 года. Об этом стало известно во время плановой инспекции реставрируемого объекта. Власти заверили, что уникальное здание, окутанное легендами, которое мало кто из жителей города видел своими глазами, уже совсем скоро станет новой точкой притяжения для туристов и самарцев.

«Наложила на себя руки из-за несчастной любви»

Многие годы дом купца Головкина находился в плачевном состоянии и доступ к нему был закрыт. Большинство горожан только по рассказам краеведов и СМИ знают о том, что на берегу Волги в районе Советской Армии, находится уникальное здание построенное в самом начале ХХ века по уникальному проекту.

Над чертежами работали сам хозяин, купец Головкин и архитектор Валентин Тепфер в 1908—1909 годах. Но вскоре после завершения строительства единственным автором проекта Константин Головкин называет себя. Полностью ассиметричное здание необычного вида купец построил за границами тогдашней Самары для летнего отдыха семьи.

Знаменитых слонов "заковали" в строительные леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возможно сам романтический облик здания, построенного в совершенно нехарактерном не только для Самары, но России в целом стиле, где специалисты прослеживают влияние архитектуры венского сецессиона, заставил горожан придумывать легенды о доме и его обитателях.

Но краеведы уверены, что все рассказы о девушке, покончившей жизнь самоубийством из-за несчастной любви, по одной версии — любовнице Головкина, по другой — его умершей дочери ничем не подтверждаются.

Еще одна легенда связана с необычным украшением здания - фигурами слонов в натуральную величину, которые отлиты из бетона. Некоторые верят, что фигуры полые внутри и в одном из животных замурованы документы, связанные со строительством.

Внутри здания работают строители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Годы разрухи

После революции, как и многие старые особняки, дом переходил из рук в руки, бездумно использовался и едва не был разрушен. Особняк едва не доконала очередная реконструкции, когда дом, построенный как исключительно летний, решили начать отапливать. Конструкции не выдержали установки отопления, фундамент просел и по фасаду пошли трещины.

Дачу Головкина попытались отреставрировать в 90-ые, но ни до какого логичного финала работы тогда так и не довели.

Около Дома со слонами хотят устроить уличный амфитеатр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«На благо Самары»

Новая реконструкция Дома со слонами началась несколько лет назад. В рамках утвержденного проекта обновленное здание будет передано Самарскому техническому университету. В понедельник, 4 сентября, сюда заглянула комиссия, чтобы проинспектировать ход работ.

Гостям презентовали концепцию оформления внутренних помещений, где будет работать Школа молодых архитекторов на базе факультета архитектуры и дизайна.

Скульптуру нимфы тоже будут реконструировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Важно, чтобы дача Головкина жила активной жизнью во взаимодействии с городским сообществом на благо города Самары, - отметил проректор Самарского технического университета Евгений Франк. - Именно поэтому здесь будет зона коворкинга, зал для презентаций и проведения выставок, где будут экспонироваться лучшие работы наших студентов, преподавателей, молодых художников Самары.

Реставраторы заверили, что помня о значимости личности Константина Головкина для Самары, они предусмотрели особое пространство, посвященное материалам о выдающемся горожанине.

Приступили к восстановлению фигур слонов и нимфы

Сейчас в доме идут столярные работы, строители устанавливают окна, прокладывают технологические соединения. На улице реставраторы приступили к восстановлению фигур слонов и нимфы, начинается реставрация фонтана.

Работы должны завершить к сентябрю 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У меня нет и тени сомнения, что когда строители уйдут, это место станет одним из любимых для жителей города и достопримечательностью, популярной у туристов. С этой целью мы стремимся, чтобы новая точка притяжения была максимально красивой и функциональной. Вокруг памятника, входящего в федеральную собственность, появится красивый парк, за счет городских и федеральных программ будет благоустраиваться территория вплоть до склона Волги, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который курирует восстановление культурного объекта. - Мы приняли решение закончить все работы к следующему Дню города, то есть сдать объект к сентябрю 2024 года.

Часть работ уже выполнена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В планировке убранства дома принимали участие эксперты из Самарского областного художественного музея. Заботясь об удобстве новых хозяев дома - молодых архитекторов, рестораторы не забывали, что они восстанавливают в первую очередь исторический облик дома, стремясь вернуть ему тот вид, который был спроектирован и создан более ста лет назад Константином Головкиным.

Но есть и ряд новшеств, которые позволили себе реставраторы: так, есть идея устроить уличный амфитеатр для концертов и лекций под открытым небом.