«Стеснялась выходить на пробежку»: лыжница откровенно рассказала, как рискнула заняться бегом после родов

Любовь Добровольская сменила лыжи на кроссовки. Фото6 личный архив героя публикации

На старт. Внимание. Марш! В Перми завершились основные забеги Пермского марафона на 42-километровую дистанцию. В этом году поучаствовать в спортивном мероприятии приехали бегуны из 53 регионов страны. В полумарафонской дистанции длиной в 21 километр участвовали и спортсмены-любители, решившие испытать себя на прочность, и профессиональные бегуны. Самарскую область представила Любовь Добровольская из Тольятти. И именно она вот уже во второй раз стала победительницей Пермского марафона. Любовь рассказала журналисту «КП-Самара», как рискнула вернуться в спорт поле родов и как ей удалось «догнать» успех.

Сменила лыжи на кроссовки

Меня зовут Любовь Добровольская, и я мастер спорта по легкой атлетике. Бегаю я уже 11 лет, но это получилось случайно. Всю жизнь спорт был частью моей жизни, так как я родилась в семье спортсменов: моя мама - Лариса Ишмаева, МС по лыжам. Примерно в возрасте 9 лет я ушла в лыжную историю и занималась этим аж до 21 года.

В какой-то момент вечные тренировки и дисциплина сменились на памперсы и пустышки. Спортивную карьеру пришлось приостановить из-за рождения первого ребенка. В тот период я была очень погружена в материнство, что даже не думала о возвращении на снежную тропу, но, честно признаюсь, очень скучала.

Владимир Тимофеев, заслуженный тренер, видимо, не смог терпеть мое отсутствие в спорте и предложил попробовать перейти на бег. Не скажу, что я долго думала, только колебалась из-за ребенка. В 25 лет я решила рискнуть, и как-то так вышло, что уже второй год подряд забираю первенство в Пермском марафоне.

Любовь Добровольская второй раз подряд выиграла Пермский марафон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Бежать чисто на победу»

С детства я приучена к спортивной дисциплине, поэтому тренируюсь дважды в день - утром и вечером. Бегаю я, чаще всего, на улице: у нас в Тольятти есть улица Спортивная, на которой удобно тренироваться, а также лес. Зимой занимаюсь в манеже, примерно раза два в неделю на скоростных работах. Я много работаю над своей физической формой, а перед марафоном уж тем более нельзя было себе послабление давать.

Я бежала 2 часа 46 минут - это 42 километра. В моменте я поняла, что стала лидером забега. Подобное состояние может вскружить голову. В такой ситуации самое главное - сохранять контроль. Когда ты на эмоциях - можешь броситься бежать, что не есть хорошо. Организм может, попросту, не выдержать нагрузки, и ты просто остановишься. Нужно было с холодной головой все обдумать и спокойно бежать в своем темпе чисто на победу.

Собрав волю в кулак, я завершила забег. На самом деле, самым главным для меня была сама атмосфера на марафоне: была огромная поддержка от зрителей. На каждом перекрестке стояли стенды с живой музыкой и ведущим. Просто представьте: зажигательные треки, поддерживающие крики толпы, ты бежишь один из первых - невероятное чувство, просто до мурашек.

Дома меня тоже громко встретили. Родственники смотрели прямую трансляцию и дистанционно болели за меня. Вернулась я поздно ночью, поэтому только днем мне устроили победный праздник.

Девушка не сразу решилась вернуться в спорт после родов. Фото: личный архив героя публикации

«Буду бегать, как мама»

Когда я сказала, что спорт - неотъемлемая часть моей жизни, то я не шутила: родилась в семье спортсменов и замуж вышла тоже за спортсмена (мой муж - Денис Добровольский, тренер по парусному спорту). С ним мы познакомились в училище олимпийского резерва. Часов в 11 утра у нас всегда начиналась первая пара, на которой тренировались все курсы. Я тогда училась на первом, а он на втором, и мы как-то там познакомились. Оказалось, мы всю жизнь были соседями и жили в соседних домах. Думаю, это судьба.

Детей тоже с малых лет приучали к активному образу жизни. Сыну сейчас 14 лет и он долгое время ходил на плавание, но не задержался там. Так вышло, что спорт его не особо интересует. Все педагоги говорят, что он больше на творчество нацелен: порисовать, повышивать - это все для него.

Младшей дочке всего 4 и, пока, она наша маленькая спортсменка. Она во всем равняется на меня: я делаю гимнастику и она, я иду на пробежку, так она рвется со мной. Частенько говорит, что «будет бегать, как мама».

Тольяттинка первой пришла к финишу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Благодарят за мотивацию»

Многие у меня спрашивают «Как начать бегать». Ребят, все довольно-таки просто. От многих слышу, что люди чаще всего стесняются «неумения» бегать, стыдятся своей фигуры, но сейчас настолько любительский спорт набирает обороты, что даже ко мне во время тренировок подходят люди со словами, что часто меня видят на пробежке и благодарят за вдохновение. Честно признаюсь, первое время даже я стеснялась выходить на пробежку, но, как показывает практика, мы мотивируем других людей.

Техника улучшается со временем, но, если вы хотите быстрее пройти первый этап - лучше всего обратиться к тренеру, чтобы он поставил вам индивидуальную технику. Это делается за счет специальных беговых упражнений: первостепенно делаются подводящие упражнения и ставится правильно стопа. Например, нельзя бежать через пятку, ибо будет большая нагрузка на спину - это такие мелочи, которые фиксирует профессионал. Если нет возможности нанять профи, попробуйте найти видеоуроки в интернете и подбирать техники самостоятельно. В этом деле главное - начать, поэтому ничего не бойтесь.

КОНКРЕТНО

Как правильно бегать:

- Не нужно дышать носом - это миф, дышите ртом

- Через тернии к звездам - вы всему научитесь во время самого процесса

- Первую неделю будет очень тяжело и у вас увеличится аппетит - будьте готовы

- Со временем без бега вы не сможете жить, так как это вечный двигатель счастья