Шляпками вниз вкуснее: потомственный грибник раскрыла секреты засолки груздей

В самарских лесах растут самые разные грибы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы порой недооценивают родной край, считая, что все хорошие грибы везут к нам из соседней Ульяновской области. Но на самом деле в северных и восточных районах региона грибов обычно немало. Можно найти грибы и неподалеку от областной столицы. Самарский грибник Оксана Яловая рассказала журналисту «КСамара», где и как искать грибы и назвала главные секреты засолки груздей

Лисички, шампиньоны и опята

По словам Оксаны Яловой традиционно богатый «улов» грибов можно собрать в Кинельском, Борском, Богатовском районах, где расположены Спиридоновский лес и Борский бор. Не случайно об этих местах не понаслышке знают все заядлые грибники Самарской области. В хорошую осень в Спиридоновском лесу «водятся» лисички, рыжики, подосиновики подберезовики, «пенюшки», валуи, но своих любимых грибных полянок местные не выдают даже хорошим знакомым. Зато на местном рынке городские всегда могут купить уже собранные или даже приготовленные грибы.

- За шампиньонами и опятами хорошо охотиться в смешанных лесах на западе — в Шигонском, Сызранском и Приволжском районах,- рассказывает Оксана Яловая. - А ближе к областной столице по грибы можно пойти в районе сел Новый Буян, Ново-Семейкино, Курумоч, Старая Бинарадка, поселков Мехзавод и Управленческий, и даже в районе лыжной базы «Чайка».

Четыре вида груздей

Сама Оксана родом из Малой Малышевки на границе Спиридоновского леса. Уверяет – здесь одно из лучших мест для «тихой охоты». Даже сейчас, хотя осень пока стоит преимущественно сухая, грибники все же находят, чем поживиться в лесу.

Выходить на "тихую охоту" лучше рано утром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вчера мой брат пришел со «скромным» уловом в четыре ведра груздей,- рассказывает Оксана Яловая журналисту «КП-Самара». – Вообще у нас в Малой Малышевке мы собираем четыре вида груздей. В июле в березах можно было найти грузди очень крепкие и чистые, а сейчас идут «сокуревые» как мы их называем, их еще зовут белянкой. Это своеобразный гриб с горчинкой, почти всегда прячется в листве. Эти грибы сложно чистить, приходится каждый тереть щеткой.

Найти и приготовить

Груздям хватает утреней росы, а вот другие грибы пойдут только после хороших дождей. Еще один любитель грибов из Малой Малышевки, Сергей Викторович, говорит, что осенний груздь «как икра – вкусный, но много не съешь» из-за той самой горчинки и крупного размера. Как рассказывают самарские грибники, шляпки осенних груздей достигают до семи сантиметров в диаметре.

Пока грибов в Самарской области не много, хотя опытные грибники с пустыми руками не возвращаются. Оксана Яловая раскрыла секрет поиска любимых грибов и лайфхаки по их засолке.

- Вчера не выдержала, поехала после работы в лес, ходила, смотрела, по сорванным видно, что были только подосиновики. Грузди нужно уметь искать. Я встаю на коленки и начинаю в перчатках ощупывать все бугорки. Эти грибы приходится откапывать из листвы, - рассказала Оксана. - Грузди можно солить холодным способом. Я сначала их вымачиваю двое суток, чтобы шляпки стали гибкими и не ломались, а потом солю в кадушке под гнетом по бабушкиным рецептам 21 день. В рассол хорошо добавить чеснок, листья хрена, смородины.

Малышевские хозяйки укладывают грибы для засолки или маринада обязательно шляпками вниз. Говорят – разницу с уложенными вперемешку можно почувствовать даже на вкус!

Грибная пора – впереди

Сентябрь и октябрь - самые грибные месяцы в Самарской области. Самарские грибники говорят, что в большом количестве подосиновики и маслята можно ждать после сильного дождя, а вот опята появятся только в октябре. Для роста осенних опят оптимальна температура +10+12 градусов и влажность. - Из одного ведра опят выходит трехлитровая банка маринованных грибов, но мое любимое блюдо - рыжики в кляре! Когда их ешь, сразу даже не поймешь то ли это мясо, то ли гриб! А какая у них получается хрустящая корочка! – рассказал грибник Сергей Викторович.

Выходить на «тихую охоту» лучше с утра пораньше. Формально, потому что гриб, собранный по утреннему холодку, лучше хранится. А фактически – тем, кто придет в лес ближе к вечеру, просто уже ничего не достанется.