Едет весело, но скрипит на поворотах: жители Самары оценили новые трамваи из Белоруссии

Новые трамваи поехали в Самаре по маршруту 20к Фото: Евгений ЕГОРОВ

5 сентября 2023 в Самаре на маршрут № 20к вышли два новых трамвайных вагона производства завода «Белкоммунмаш». Корреспондент «КП-Самара» проехал в новом трамвае и узнал мнение жителей города.

USB-розетка и скрежет колес

- О, новенький? Даже запах заводской еще в салоне. И сиденья красные - симпатичный! - с такими возгласами заходили в новый вагон с бортовым номером 1217 пассажиры в вечерний час пик 5 сентября.

Полностью низкий пол (в отличие от «старых» белорусских моделей), просторный салон, USB-розетки (правда, возле «стоячих» мест) — в целом эмоции от нового вагона у горожан были позитивными.

В вагоне можно подзарядить гаджеты Фото: Евгений ЕГОРОВ

Вот только на поворотах приходилось морщиться и прикрывать уши — колесные тележки уж слишком громко скрежетали о рельсы. То ли это конструктивная особенность, то ли что-то смазать забыли — пока непонятно. Но звук получался откровенно неприятный.

Что с кондиционером?

Если в центре города в салоне трамвая еще можно было вертеть головой, разглядывать интерьер и выбирать места, то уже на проспекте Ленина стало не до этого — вагон забился под завязку. Внутри стало душно.

Сидевшая сзади чета пенсионеров попросила открыть форточку, на стекле которой была написана просьба не открывать ее при работающем кондиционере. Судя по всему, кондиционер не работал или не справлялся.

- Да это никакой не новый трамвай. Пригнали из Москвы после капремонта. Во всех новых трамваях с 2022 года обязательно есть кондиционер! - громогласно озвучил пенсионер свой категоричный вывод.

Услышав, что трамвай все-таки новый, настаивать на своей версии пассажир не стал, но отметил, что кондиционера нигде не видно. Поехали дальше при открытой форточке.

Кондиционер не работает или не справляется - вагон едет с открытыми форточками Фото: Евгений ЕГОРОВ

На прямых участках вагон набирал приличную скорость, при этом весело раскачиваясь из стороны в сторону. Весело для тех, кто сидел, чуть менее весело для «стоячих».

Валидаторов не будет

Пассажиры также обратили внимание на отсутствие валидаторов в салоне — уже привычных для маршрутов, ездящих по Ново-Садовой. Как выяснил корреспондент «КП-Самара», их в ближайшее время ожидать не стоит. Причина — банально нет подходящих образцов на рынке. Так объяснил ситуацию руководитель самарского ТТУ Михаил Ефремов.

- Нам необходимы валидаторы с функцией печатания билетов. Те модели, которые уже установлены в прошлые годы, - импортные, сейчас нет возможности закупить такие же. Отечественный производитель давал нам опытный образец на тестирование — мы обозначили свои замечания и пожелания. Пока подождем выхода в свет доработанной модели, - объяснил «КП-Самара» Михаил Ефремов.

При этом не подошедшая ТТУ модель замечена в новых автобусах «МАЗ», появившихся в Самаре в сентябре 2023-го. Но — отключенные.

Никаких обид

Выпущенные на линию два новых вагона ходят по маршруту № 20к. Еще два поступивших из Белоруссии трамвая проходят процесс пусконаладки и обкатки. В течение ближайшего времени в Самаре ожидают еще 8 вагонов из столицы Белоруссии.

Интерьер нового вагона радует глаз Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Все новые вагоны будут выпущены на маршрут № 20к, - сообщил «КП-Самара» директор ТТУ Михаил Ефремов.

Этот маршрут обслуживается Северным трамвайным депо. Хотя ранее на конкурсе профмастерства руководитель ТТУ заявлял, что новые вагоны передадут в то депо, представитель которого выиграет конкурс. И победило тогда Городское депо.

- Те слова были произнесены в шутку, чтобы поднять эмоции и азарт во время конкурса. Я думаю, именно так они и были восприняты. А решения мы принимаем исходя из потребностей города, целесообразности, фактической ситуации. Так что не думаю, что в Городском депо кто-то «обиделся», что новые вагоны достались не им. Тем более часть вагонов Северного депо по мере обновления подвижного состава будет передаваться в другие депо, - объяснил ситуацию Михаил Ефремов.

Пока что новые вагоны БКМ с бортовыми номерами 1217 и 1218 работают на маршруте № 20к «Улица Фадеева — улица Чапаевская» в утренние и вечерние часы пик.