Фестиваль духовые оркестров неизменно вызывает интерес горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Масштабный музыкальный праздник проходит в Самаре уже не в первый раз и неизменно становится знаковым культурным событием в стране и вызывает огромный интерес горожан. Рассказываем все, что известно про Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре 9 и 10 сентября 2023: где и когда пройдет, участники, программу, расписание.

Участники Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре 9 и 10 сентября 2023

Фестиваль «На сопках Маньчжурии» соберет под своим крылом ведущие духовые оркестры страны. Выступить в Самару приедут музыканты из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Уфы, Белгорода и Астрахани.

Также впервые фестиваль посетят музыканты из соседних стран – Могилевский концертный духовой оркестр из Беларуси и Уральский концертный духовой оркестр из Казахстана.

Фестиваль "На сопках Манчжурии" проходит в Самаре уже не первый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре 9 и 10 сентября 2023

Программа двух дней фестиваля получилась очень насыщенная. На различных площадках города пройдут сольные концертные программы коллективов-участников. Логическим завершением фестиваля станет возложение цветов к памятнику основателю Самары - князю Григорию Засекину, дефиле оркестров в Струковском саду и Гала-концерт.

Завершится фестиваль выступлением сводного оркестра на площади Куйбышева. На сцену выйдут сразу 500 лучших музыкантов страны, чтобы порадовать зрителей музыкальным подарком ко Дню города.

Расписание выступлений Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре 9 и 10 сентября 2023

Суббота, 9 сентября 2023

Сольные концертные программы коллективов на площадках города

14.00 - ДК Железнодорожников (ул.Льва Толстого, 94) – выступление оркестра «Уралбэнд»

16.00 - ДК «Чайка» (ул.Сергея Лазо, 21) – выступление концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии

16.00 - ДК «Пламя» (п.Прибрежный, ул.Прибрежная, 2А) – выступление Военного оркестра Росгвардии по Самарской области

16.00 - ДК «Октябрь» (пос.Мехзавод, 4-й квартал, 9) – выступление Астраханского концертного духового оркестра

16.00 - ДК «Сатурн» (п.Береза, 1-й квартал, 11) - выступление Группы барабанщиц и мажореток «Держава»

16.00 - ДК «Заря» (Проезд 9 Мая, 16) – выступление Уральского концертного духового оркестра

Зрителей ждет красочное шоу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17.00 - КРЦ «Звезда» (ул.Ново-Садовая, 106Г) – выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

17.00 - ДК «Победа» (пр.Кирова, 72А) – выступление Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»

17.00 - ДК «Нефтяник» (ул.Кишиневская, 13) – выступление концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии и хореографической группы,

17.00 – ОДО (ул.Шостаковича, 7) – выступление Пермского губернского оркестра и хореографической группы.

17.00 – ДК «Металлург» (пр.Металлургов, 75) – выступление Могилевского концертного духового оркестра.

Воскресенье 10 сентября 2023

10.00 – возложение цветов к памятнику Григорию Засекину на набережной Волги

13.00 – 18.00 – Гала-концерт в Струковском саду (Летний театр)

15.30-17.00 – дефиле оркестров в Струковском саду

19.30-20.00 – выступление сводного оркестра на площади им.Куйбышева.