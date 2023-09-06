Фестиваль духовые оркестров неизменно вызывает интерес горожан
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Масштабный музыкальный праздник проходит в Самаре уже не в первый раз и неизменно становится знаковым культурным событием в стране и вызывает огромный интерес горожан. Рассказываем все, что известно про Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре 9 и 10 сентября 2023: где и когда пройдет, участники, программу, расписание.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» соберет под своим крылом ведущие духовые оркестры страны. Выступить в Самару приедут музыканты из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Уфы, Белгорода и Астрахани.
Также впервые фестиваль посетят музыканты из соседних стран – Могилевский концертный духовой оркестр из Беларуси и Уральский концертный духовой оркестр из Казахстана.
Фестиваль "На сопках Манчжурии" проходит в Самаре уже не первый год
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Программа двух дней фестиваля получилась очень насыщенная. На различных площадках города пройдут сольные концертные программы коллективов-участников. Логическим завершением фестиваля станет возложение цветов к памятнику основателю Самары - князю Григорию Засекину, дефиле оркестров в Струковском саду и Гала-концерт.
Завершится фестиваль выступлением сводного оркестра на площади Куйбышева. На сцену выйдут сразу 500 лучших музыкантов страны, чтобы порадовать зрителей музыкальным подарком ко Дню города.
Суббота, 9 сентября 2023
Сольные концертные программы коллективов на площадках города
14.00 - ДК Железнодорожников (ул.Льва Толстого, 94) – выступление оркестра «Уралбэнд»
16.00 - ДК «Чайка» (ул.Сергея Лазо, 21) – выступление концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии
16.00 - ДК «Пламя» (п.Прибрежный, ул.Прибрежная, 2А) – выступление Военного оркестра Росгвардии по Самарской области
16.00 - ДК «Октябрь» (пос.Мехзавод, 4-й квартал, 9) – выступление Астраханского концертного духового оркестра
16.00 - ДК «Сатурн» (п.Береза, 1-й квартал, 11) - выступление Группы барабанщиц и мажореток «Держава»
16.00 - ДК «Заря» (Проезд 9 Мая, 16) – выступление Уральского концертного духового оркестра
Зрителей ждет красочное шоу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
17.00 - КРЦ «Звезда» (ул.Ново-Садовая, 106Г) – выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
17.00 - ДК «Победа» (пр.Кирова, 72А) – выступление Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»
17.00 - ДК «Нефтяник» (ул.Кишиневская, 13) – выступление концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии и хореографической группы,
17.00 – ОДО (ул.Шостаковича, 7) – выступление Пермского губернского оркестра и хореографической группы.
17.00 – ДК «Металлург» (пр.Металлургов, 75) – выступление Могилевского концертного духового оркестра.
Воскресенье 10 сентября 2023
10.00 – возложение цветов к памятнику Григорию Засекину на набережной Волги
13.00 – 18.00 – Гала-концерт в Струковском саду (Летний театр)
15.30-17.00 – дефиле оркестров в Струковском саду
19.30-20.00 – выступление сводного оркестра на площади им.Куйбышева.