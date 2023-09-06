Парни в форме, девушки в белом: трогательный клип курсантов-вертолетчиков и юных танцовщиц покорил соцсети

Сызранские курсанты и танцовщицы записали трогательный клип. Фото: скрин видео

В Самарской области курсанты Сызранского вертолетного училища и юные воспитанницы студии современного танца «Джокер» сняли трогательный клип. Видео, записанное в честь Дня города Сызрани, моментально стало популярным в социальных сетях – уже в первые дни количество просмотров перевалило за сотню тысяч. Бравые парни в форме, прекрасные девушки в белом, мощные железные птицы-вертолеты у них за спиной – оторваться от просмотра ролика практически невозможно. Руководитель танцевальной студии Ирина Мингалишева рассказала журналисту «КП-Самара», как проходили съемки.

«Эмоции накрывают с головой»

Как признались сами авторы ролика - воспитанники студии «Джокер» не понаслышке знают, как можно в танце передать самые разные чувства. Но порой эмоции с головой накрывают и самих танцоров.

- Так было с клипом к юбилею Сызрани, который мы снимали совместно с курсантами Сызранского вертолетного училища, - рассказали в танцевальной студии. - Мы постарались передать в нем гордость, которую мы испытываем за наш город, за то, что именно здесь, в единственном в России учебном заведении, готовят военных вертолетчиков.

Съемки проходили на аэродроме училища. Фото: скрин видео

Ролик вызвал целый шквал эмоций и у зрителей.

- Очень красивый клип!! Трогательный, нежный, и в то же время мощный, сильный за душу берет, - делится впечатлениями Оксана Матвеева.

- Эти ребята цвет нации - талантливые, сильные, умные, одухотворенные, с большим интересом к жизни и горящими глазами....Очень трогательно, до слез, до мурашек, - пишет Оксана Цыганова.

В студии с готовностью откликнулись на предложение руководства вертолетного училища. Фото: скрин видео

Репетировали танец целый месяц

Единственная танцевальная студия Сызрани уже давно вынашивала идею сделать городу такой подарок ко дню рождения. Нужно было только найти порядочных ребят, которые были бы не против потанцевать с девочками. Идеальными кандидатами стали курсанты.

- В ролике участвуют выпускники 5 курса летного училища. Пару месяцев назад к нам обратился их командир с просьбой подготовить творческий номер на выпускной. Тогда-то и родилась идея поставить танец и создать полноценный номер для юбилея, - рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель танцевальной студии Ирина Мингалишева.

Примерно с июля началась активная подготовка к празднику. Разработка хореографии, обсуждение локации и плана съемки. Короче говоря, планирование целого фильма! Не отвлекая детей от летних каникул, взрослые, организаторы и хореографы, продумали всю техническую часть.

Репетиции проходили трижды в неделю. Фото: скрин видео

Тренировки у ребят начались с 1 августа. Танцоры и курсанты раза три в неделю репетировали отчетный танец, то в спортивном зале, то на поле - чтобы масштабы понимать.

Танцы с курсантами

Как и подобает военным - дисциплина витала в воздухе. Руководители студии и командир отряда с самого начала обговорили все детали, так что сработались с первого дня.

- Курсанты восприняли нашу идею с огромным позитивом и ответственностью: ни разу никто из них не пропустил ни одного занятия. Я поражалась их уму и дисциплине. С девочками они вели себя очень порядочно и грамотно подходили к танцам.

Оставалось решить, где провести такие масштабные съемки. Недолго думая, было решено записать клип на базе Сызранского военного авиационного училища.

В танцевальной студии помогли курсантам поставить танец к выпускному вечеру. Фото: скрин видео

- Мы поставили им танец на выпускной, а они разрешили записать видеоклип на их территории. Следующее выступление творческого коллектива спланировано 28 октября в день создания армейской авиации, и именно в этот день в СВВАУЛ будет проходить выпуск лейтенантов вертолетчиков!

Танцевальное выступление покорило не только коренных сызранцев, но и гостей города. Видеоролик разлетелся по всей губернии и собрал самые положительные отзывы о слаженной работе ребят.