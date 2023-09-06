Образцовая «конституция» ФосАгро

Фото: пресс-служба «ФосАгро».

Лучшими в отрасли и одними из лучших в стране называют в один голос эксперты новые коллективные договоры ФосАгро, вступившие в силу с 1 сентября. И призывают как можно шире тиражировать этот опыт.

«Коллективный договор – конституция каждого предприятия. И она обязательна для выполнения обеими сторонами», - считает глава Росхимпрофосюза Александр Ситнов. По его мнению, у компании «ФосАгро», мирового и российского лидера по производству минеральных удобрений, эта конституция – просто образцовая, всем бы такую.

Александр Викторович не голословен. Прекрасно знает все предприятия отрасли. Новые колдоговоры ФосАгро, вступившие в силу с 1 сентября, изучал не только на бумаге, но и, что называется, «в поле». Он вместе с другими профсоюзными лидерами провел два дня на череповецкой производственной площадке компании. Именно в здесь была организована торжественная церемония подписания новых коллективных договоров.

Все они основательно «потяжелели». Расширен перечень льгот и гарантий действующим сотрудникам и ветеранам предприятий, увеличены лимиты по многим выплатам, в частности, по оздоровительному отдыху на юге и ДМС. Добавим к этому, что за три года действия предыдущих договоров расходы на одного работника по колдоговорам выросли на 17%. При этом финансирование программ охраны труда, к примеру, на 1,8 млрд рублей, т.е. почти на 60%.

«Для 22 тысяч сотрудников созданы безопасные и комфортные условия труда, бесподобный уникальный социальный пакет, закрепленный в новом коллективном договоре, лучшем в отрасли и в России, без сомнения», - так оценивает новые колдоговоры ФосАгро Надежда Селиванова, председатель Саратовской областной организации Росхимпрофсоюза.

Профсоюзные лидеры говорят, что майская премия к Дню химика по 50 тысяч рублей каждому работнику и по 10 тысяч всем ветеранам наделала в отрасли много шума. В других компаниях крепко призадумались. А в августе все работники и ветераны ФосАгро получили точно такие же премии, но уже ко Дню горняка. «За год каждый работник получил премию к Дню химика и к Дню горняка по 50 000 рублей! То есть по 100 000 рублей! В компании считают, что это не расходы, а инвестиции в персонал! Средняя зарплата работников ФосАгро 156 000 рублей! По коллективному договору на каждого работника приходится 220 000 рублей в год!», - поделился прямо из Череповца своими эмоциями на страничке в соцсетях Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза.

Кстати, средняя зарплата в ФосАгро только за последние 2 года выросла на 50%.

В рамках жилищной корпоративной программы в новые квартиры въехали почти 3 тысячи семей работников. Компания сама строит первоклассное жилье и полностью компенсирует сотрудникам банковскую ставку по ипотечному кредиту. Что еще? Все сотрудники, а также члены их семей и родственники могут по минимальной цене отдыхать на первоклассных корпоративных базах отдыха.

И последняя очень важная деталь. Новые редакции колдоговоров составлялись на основе предложений и пожеланий самих работников. Их подписанию предшествовали встречи и собрания в трудовых коллективах. И это еще одна причина того, что удовлетворенность работников ФосАгро гарантированным социальным пакетом ежегодно растет. По последнему опросу – до 89%, тогда как средний показатель по отрасли – 63%.