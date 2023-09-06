Мистический остров Коровий в Самаре: почему так называется и почему на нем до сих пор ничего не построили

Так мог выглядеть Коровий остров, если б на нем построили стадион

6 сентября 1906 года Самарская городская дума приняла решение о приобретении в собственность города острова Коровий. Делалось это с вполне определенной целью — обустроить на острове очистные сооружения. Но за более чем столетие на этой территории не появилось ни очистных, ни каких-либо других сооружений. Что за мистика окружает историю острова — разбиралась «КП-Самара».

Кто такие «коровы»

Итак, остров Коровий, расположенный между старым и новым руслами реки Самары, был приобретен в собственность города с целью строительства на нем очистных сооружений. Но работы велись медленно, в итоге через три года временный слив канализации обустроили под нынешним Пионерским спуском, а капитальные очистные сооружения много позже появились выше по течению реки Татьянки.

Коровий же остров был и остается «зоной рекреации». Сюда в летнее время съезжались люди на пикники, рыбаки за уловом, зимой по острову ходили лыжники.

Любопытно происхождение названия. По свидетельствам старожилов, на острове было очень много лосей. Еще в середине XX века детвора с Сухой Самарки, проводя время на острове, порой спасалась от табунов сохатых. Собственно, лосей в народе в прежние времена называли «коровами», отсюда и название острова.

Здесь могла быть «Самара Арена»

За более чем столетие было немало попыток что-то построить на Коровьем. Только в новейшие времена вынашивались планы организовать здесь и архитектурный заповедник, и «волжский Диснейленд», и трассу для квадроциклов, и — вишенка на торте — стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Последний проект существовал в реальности — с постройкой дамбы, новых мостов и прочих заведомо нереальных воздушных замков. Все, кто хоть слегка был в теме, хватались за голову в ужасе, представив себе пробки в центральной части города в дни футбольных матчей.

Но главную свою функцию этот проект выполнил. Именно с ним Самара была включена в список городов-участников ЧМ, а дальше уже локацию для строительства стадиона «скорректировали», вынеся ее за противоположный край города, - это уже не имело решающего значения. Остров Коровий же так и остался нетронутым.

Фашистский десант, горящая нефть, холера

Один из федеральных телеканалов даже посвятил истории острова целый фильм, в котором нагромождение мистических версий зашкаливает за границы разумного. В том числе приплели совершенно невероятную историю о якобы высадке на остров осенью 1941 года фашистского десанта с целью атаковать Куйбышев - запасную столицу СССР — бактериологическим оружием.

Говорили и о страшном пожаре на нефтехранилище вскоре после войны, якобы практически уничтожившем все живое на острове, и об эпидемии холеры.

На самом деле пожар, связанный с разливом нефти с Куйбышевского НПЗ, уничтожил строения вдоль реки Татьянки и до Коровьего не дошел. А случай заболевания холерой был один — у члена экипажа танкера, прибывшего из Астрахани и зашвартовавшегося у ремонтной базы «Волгонефти» как раз возле Коровьего острова.

Собственно, ради того, чтоб танкеры могли заходить к рембазе, расширяли протоку, срезав для этого часть острова.

Дом для лещей

Причина же, по которой на Коровьем до сих пор так ничего и не построили, - вероятно, вполне прозаическая. Его земли расположены слишком низко и каждую весну затапливаются паводковыми водами и разливом двух рек. Особенно после того, как уровень воды в Волге и Самарке поднялся с появлением Саратовского водохранилища.

Кстати, когда это произошло, вода затопила заросли вербы, росшей на берегу Коровьего. И это место облюбовали лещи. На радость рыбакам, которые, хоть и рвали постоянно лески, цеплявшиеся за ветки утопленных деревьев, но зато вытаскивали «вооот таких рыбин»!