Погиб пациент, 150 человек эвакуировали: в Самаре произошел пожар в городской больнице №4 на улице Мичурина

В Самарской горбольнице №4 в пожаре погиб пациент Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером 6 сентября 2023 года в Самарской городской больнице №4 на улице Мичурина произошел пожар. К сожалению, в результате возгорания в одной из палат в отделении пульмонологии, погиб пациент. На месте работают оперативные службы города.

- Сообщение о возгорании в больнице поступило в 19:16. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности Пожар №2, который по прибытии сил и средств на место был снижен до «1-БИС», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В палате загорелся матрас и мебель Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Погиб пациент отделения пульмонологии

Пожарные установили, что на третьем этаже в отделении пульмонологии в одной из палат происходит горение матраса и мебели. К сожалению, пациента спасти не удалось, мужчина погиб. Сейчас устанавливаются его личные данные. Медперсонал и других пациентов больницы эвакуировали, пострадавших нет.

- Была проведена эвакуация 150 человек. Всего для тушения пожара привлекалось 79 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 62 человека и 16 единиц техники, - сообщили пожарные.

Из здания эвакуировали 150 человек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прокуратура проводит проверку

В 19:33 возгорание было локализовано на площади 5 кв. м. В настоящее время неизвестно, что стало причиной пожара. На место происшествия прибыли сотрудники городской прокуратуры. На месте происшествия действия правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора города Евгений Московцев.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений больницы. По итогам проверки будут приняты прокурорского реагирования, - сообщил заместитель прокурора с места событий.

Пожарные работают на месте ЧП Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас на месте трагедии работают оперативные службы города. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на прилегающих дорогах, кроме того, на месте работает руководство УМВД России по Самаре.

Другие пациенты и сотрудники больницы не пострадали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Читатели «КП-Самара» поделились с редакцией фотографиям с места ЧП и рассказали, что сейчас происходит в больнице на Мичурина. По словам очевидцев, пожар в палате был небольшой, его потушили достаточно быстро. Уже через полтора часа после вызова пожарных, пациентов и сотрудников стали запускать внутрь здания – угрозы для их жизни и здоровья нет.

Пожар ликвидировали в 19:45. В областном Минздраве дали официальный комментарий по факту произошедшего.

- В одной из палат отделения пульмонологии Самарской городской больницы 4 произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В результате происшествия погиб один человек. Компетентными органами будет проведена проверка. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, - сообщили представители ведомства.