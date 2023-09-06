Оставил трехлетнего сына сиротой: в Самарской области мужчина зверски убил жену и свел счеты с жизнью

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: СУ СКР по Самарской области

Страшная трагедия произошла в небольшом городке под Самарой. 2 сентября 2023 года в ночное время в одной из квартир в городе Чапаевск было обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти, а на следующий день в районе гаражного массива нашли и убийцу – 38-летний супруг свел счеты с жизнью. «КП-Самара» выяснила подробности страшного происшествия.

Ссора закончилась жестоким убийством

По версии следствия, накануне происшествия между супругами произошла очередная бытовая ссора. Мужчина схватил нож и нанес своей супруге, матери его трехлетнего сына, множественны удары по всему телу. Женщина скончалась на месте. Как стало известно «Комсомолке» от собственного источника, знакомого с ситуацией, на теле жертвы было насчитано более 50 колото-резанных ран.

- После совершения преступления супруг собрал вещи и документы и отвез маленького сына к родственнице. Он попросил ее вызвать скорую, а сам скрылся в неизвестном направлении, - рассказал нам источник в правоохранительных органах.

Мотив - ревность

Директор похоронного агентства, занимавшегося церемонией погребения, Екатерина Костылева рассказала журналисту «КП-Самара», что стало причиной жестокой расправы над мамой маленького мальчика.

- Мотивом стала обычная ревность. Очень жаль женщину, скорбим вместе с родственниками. Ребенок остался сиротой, - говорит Екатерина.

В настоящее время, по данному факту следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ведется расследование.