Главной площадкой проведения фестиваля станет театр оперы и балета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти пройдет одно из главных музыкальных событий осени - международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Зрителей будет ждать разнообразие жанров, в дополнение к которым будут организованы различные творческие встречи и мастер-классы с участием известных отечественных деятелей культуры.

«Эта музыка не имеет границ»

В 2023 году на период фестиваля выпадает несколько значимых событий, одно из которых - день рождения Шостаковича, 25 сентября. Название мероприятия тоже меняется, но не просто так.

- Музыка Шостаковича подобно музыке Баха, Моцарта и Чайковского: она не имеет границ и не привязана только к самому автору. Мы поменяли название фестиваля, чтобы не было ассоциации Дмитрия Дмитриевича только с 20 веком, потому что он выше этих временных рамок, - рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России, заместитель председателя Союза композиторов России Марк Левянт.

Помимо Самары международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». проходит также в Тольятти. Там зрители могут увидетьвыступление Донецкого симфонического оркестра и спектакль «Онегин» с участием самарских актеров.

- Фестивали Дмитрия Шостаковича - яркое событие в культурной жизни не только региона, но и целой страны, потому что это имя очень дорого и российской, и мировой культуре. Наш регион тесно связан с Дмитрием Дмитриевичем, все мы помним знаменитую «Ленинградскую» симфонию, которая была написана и впервые исполнена именно здесь, в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Безусловно, это дает нам некое право быть лидерами в позиционировании этого великого имени, - прокомментировала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Распутин и Леди Макбет

В этом году среди гостей фестиваля - такие выдающиеся исполнители, как Хибла Герзмава, Никита Михалков, Сергей Полунин. Организаторы уверяют, что фестиваль нацелен на зрителя: в нем собраны самые яркие акценты на лучших достижениях мировой и российской культуры.

- На сцене оперного театра планируется выступление Сергея Полунина с балетом «Распутин», с участием его труппы. Билетов на этот спектакль, к сожалению, уже давно нет, но мы планируем показать хореографические шедевры Леонида Якобсона, например «Свадебный кортеж», - дополняет Марк Левянт.

Самарский академический театр оперы и балета готовит премьеру балета «Барышня и хулиган», а также оперу «Леди Макбет Мценского уезда», режиссером которого станет Александр Анисимов.

- Балет «Барышня и хулиган» получился очень динамичным и ярким, потому что в нем собрана музыка разных периодов Шостаковича. Мы его представим 15-16 сентября на сцене нашего театра. Также нам пришла интересная идея - показать на большом экране одноименный фильм. Зная, что Шостакович озвучивал немое кино, мы решили провести такой эксперимент, грубо говоря, создали машину времени, и пригласили композитора Илью Кузнецова, который будет озвучивать кино в качестве тапера, - поделился художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов.